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РИА Новости

Джабаров: на летней сессии ПА ОБСЕ Россия столкнулась с небывалой агрессией

Вчера, 14:09
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© Фото : предоставлено Екатериной ТройноСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
© Фото : предоставлено Екатериной Тройно
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская делегация на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ столкнулась с агрессией со стороны ряда стран, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла в Люксембурге 4-8 июля. ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии. Член делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что российская делегация не признает принятую декларацию ПА ОБСЕ и не считает ее обязывающим документном для исполнения.
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"Давно не было такой агрессии в отношении нашей страны, какую мы испытали в Люксембурге", - сказал Джабаров на пресс-конференции по итогам участия делегации СФ РФ в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Он отметил, что делегации всех стран-участниц приехали на сессию в полном составе.
"С первых дней, с пленарных заседаний на нас обрушилась критика со стороны наших "заклятых партнеров" – представителей Украины, которые уже на пленарном заседании начали обвинять Россию во всех смертных грехах, в том числе в агрессии, в "аннексии" Крыма, в том, что российские вооруженные силы убивают мирных украинских граждан на Донбассе. Им вторили британцы, которые были весьма агрессивны в этот раз и, конечно, американцы. По сути, эти три страны задавали тон", - сказал Джабаров.
Сенатор также отметил, что жесткой позиции в отношении России придерживались и представители Швеции.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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