Президент Грузии заявила, что страна безопасна для всех иностранцев

"Обращаюсь к нашим гостям - Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась. Даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям", – заявила Зурабишвили на брифинге во вторник. Она заверила, что эта тенденция продолжится.