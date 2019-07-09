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РИА Новости

Президент Грузии заявила, что страна безопасна для всех иностранцев

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке во время президентских выборов в Тбилиси, Грузия. 28 ноября 2018
Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке во время президентских выборов в Тбилиси, Грузия. 28 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна безопасна для всех проживающих иностранных граждан и гостей.
"Обращаюсь к нашим гостям - Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция нарушалась. Даже в самые напряженные для страны периоды не было ни одного инцидента, который создал бы опасность проживающим в Грузии иностранным гражданам и гостям", – заявила Зурабишвили на брифинге во вторник. Она заверила, что эта тенденция продолжится.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Саломе Зурабишвили
Вчера, 13:33
Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокацию радикалов
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Протесты в ГрузииСаломе ЗурабишвилиВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Много слов сказала,но не извинилась за своего гражданина...!
9 июля, 14:39
Финиш Гев
5320001
Да она и за свои слова не извинилась, назвав Россию страной врагом и оккупантом. На что она после этого рассчитывала???? наглые они.....
9 июля, 14:43
Алёна Наумова
2210000
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