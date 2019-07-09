Ракету с космическим телескопом "Спектр-РГ" повторно вывезли на старт

Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и космической обсерваторией "Спектр-РГ" вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил во вторник "Роскосмос".

Запуск "Спектра-РГ" перенесли с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к старту обсерватории нашли неполадки в одной из батарей.

"Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" была доставлена на стартовый комплекс площадки 81 космодрома Байконур и установлена на пусковую установку", - говорится в релизе.

Ранее в монтажно-испытательном корпусе были устранены все замечания, выявленные при подготовке к пуску. Новый пуск запланирован на 12 июля в 15.31 мск.

В конце июня источник РИА Новости в отрасли сообщил, что проблема с химическим источником тока произошла из-за "человеческого фактора". По его словам, 19 июня при подготовке ракеты к пуску на стартовом комплексе из-за ошибки в циклограмме были раньше положенного времени включены нагреватели космического аппарата, в результате чего разрядился химический источник тока.

Источник отметил, что химический источник тока является разовым, то есть его нельзя зарядить снова, поэтому его пришлось менять. Это невозможно было сделать на стартовом комплексе, поэтому потребовалось 22 июня возвратить ракету в монтажно-испытательный корпус для разборки космической головной части.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.