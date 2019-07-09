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РИА Новости

В Приморье 67 детей госпитализировали из лагеря с острой кишечной инфекцией

Вчера, 13:56
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Почти 70 детей поступили в больницу после вспышки острой кишечной инфекции в летнем лагере в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от 7 до 14 лет. Предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной этиологии средней степени. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря "Юный рыбак" в посёлке Преображение Лазовского района с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура региона также начала проверку.
"По данному факту прокуратурой Лазовского района организованы надзорные мероприятия… В орган предварительного расследования направлены материалы для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
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