В Приморье 67 детей госпитализировали из лагеря с острой кишечной инфекцией

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Почти 70 детей поступили в больницу после вспышки острой кишечной инфекции в летнем лагере в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от 7 до 14 лет. Предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной этиологии средней степени. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря "Юный рыбак" в посёлке Преображение Лазовского района с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура региона также начала проверку.