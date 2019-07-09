В Новосибирске в женской колонии открыли зал для шейпинга и йоги

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заключенные женской колонии в Новосибирске смогут заниматься шейпингом и йогой, для этого открыт специальный зал, сообщили журналистам во вторник в пресс-бюро ФСИН России.

"В ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области для осужденных женщин появилось специально оборудованное место для занятий фитнесом. Зал оформлен в спортивном стиле, оснащен инвентарем для групповых и индивидуальных занятий, а также установлен теннисный стол", - сообщили в пресс-бюро.