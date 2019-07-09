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РИА Новости

В Новосибирске в женской колонии открыли зал для шейпинга и йоги

Вчера, 13:34
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заключенные женской колонии в Новосибирске смогут заниматься шейпингом и йогой, для этого открыт специальный зал, сообщили журналистам во вторник в пресс-бюро ФСИН России.
"В ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области для осужденных женщин появилось специально оборудованное место для занятий фитнесом. Зал оформлен в спортивном стиле, оснащен инвентарем для групповых и индивидуальных занятий, а также установлен теннисный стол", - сообщили в пресс-бюро.
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Там отметили, что для удобной работы спортзала разработан график занятий по направлениям: шейпинг, йога, аэробика и индивидуальные занятия для людей с ограничением физической нагрузки.
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НовосибирскОбщество
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