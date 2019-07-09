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РИА Новости

Экс-глава МИД Македонии прокомментировал разговор Заева с пранкерами

Вчера, 13:30
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БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Телефонные разговоры между премьером Северной Македонии Зораном Заевым и российскими пранкерами, которые якобы имели место, являются крупным политическим скандалом, нарушением дипломатических правил и могут привести к отставке Заева и его министров, заявил экс-глава МИД Македонии Антонио Милошоски.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались, предположительно, с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, а тот якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви.
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"Заев не только три раза был обманут пранкерами из России... в телефонных разговорах августа 2018 года, января 2019 года и апреля 2019 года, но и как премьер нарушил дипломатический протокол международной коммуникации, тем самым нарушил и государственную тайну секретной информации Македонии, имидж страны и подорвал доверие других государств: США, Греции, Германии, РФ, раскрыв секретные переговоры и их позиции по чувствительным региональным и международным вопросам", - написал бывший министр, депутат оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ в Facebook.
По словам Милошоски, Заев должен был знать, что "разговор между двумя государственными деятелями согласовывается через послов, подтверждается дипломатическими советниками и архивируется и передается главам МИД".
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"Если Заев как премьер этого не знал, тогда он находится перед отставкой, а также должен снять с постов главу МИД Николу Димитрова и советника по внешней политике Дане Талевски, которые должны были ознакомить его с дипломатическими правилами", - отметил бывший министр иностранных дел.
Македонская православная церковь (МПЦ) в одностороннем порядке провозгласила свою автокефальность и независимость от Сербской православной церкви (СПЦ) на "Македонском церковно-народном сборе" в июле 1967 года. Данное решение не признала СПЦ и другие поместные православные церкви, включая Константинопольскую, но МПЦ поддерживается македонским государством и является единственной признаваемой властями страны официальной православной общиной.
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