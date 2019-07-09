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РИА Новости

"АвтоВАЗ" обновил внешний вид универсала Largus

Вчера, 13:27
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© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ'' Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" обновил экстерьер универсала Largus и поработал над функциональными изменениями, которые повысили комфорт и безопасность автомобиля, сообщает компания.
"Lada обновила популярный универсал Largus, приведя его экстерьер в соответствие с корпоративной стилистикой бренда. Все автомобили семейства получили логотип Lada с трехмерной ладьёй, а также крупный, хорошо заметный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей", - говорится в сообщении.
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Новые логотипы размещены на решетке радиатора Largus, которая получила модернизированную структуру, рулевом колесе и ступичных колпаках. Вместе со стилевыми обновлениями на автомобиле произошли и функциональные изменения, повышающие комфорт и безопасность, отмечают в компании.
Во всех комплектациях введена новая ткань обивки сидений, а также функция отключения головной светотехники при выключении зажигания. В комплектации Comfort (от 686,9 тысячи рублей) на пассажирском универсале появились два задних динамика в дополнение к двум передним, что улучшает качество звучания штатной аудиосистемы (ранее четыре динамика были доступны, начиная с комплектации Luxe).
Для коммерческих фургонов в варианте Comfort стал доступен пакет Plus, включающий электроуправляемые зеркала с обогревом, датчики парковки и рейлинги на крыше. Такой автомобиль стоит от 676,9 тысячи рублей.
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АвтоАвтоВАЗРоссия
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