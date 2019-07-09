Суд на Украине подтвердил отмену единой цены на газ

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отменено установление единой цены на газ для населения, сообщила " Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отменено установление единой цены на газ для населения, сообщила " Судебно-юридическая газета ".

В марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко признал неправомерным установление Кабмином Украины единой цены на газ. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук сообщил, что кабинет министров обжалует решение суда.

"Восьмого июля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб министерства экономического развития и торговли Украины; кабинета министров Украины; национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг; открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны, оставив без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 4 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд аргументировал свое решение тем, что соответствующее постановление правительства противозаконно, так как тарифы на газ необоснованны. Также суд отметил, что документ был принят с нарушениями.

В решении также отмечается, что постановление Кабмина о единой цене на газ признано недействительным с момента его принятия, а значит все лица, чьи права и интересы были нарушены, могут требовать от уполномоченных органов перерасчета коммунальных платежей.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза. Тимошенко подала иск к Кабмину с требованием отменить постановление, которым он отменил так называемые социальные нормы потребления газа и установил единую цену на газ.