Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T13:10Z
https://ria.ru/20190709/1556344542.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/56/1551455603_116:385:3072:2048_1036x0_80_0_0_8028ce4739acc4fbf7ee89f1597262b4.jpg
РИА Новости

Суд на Украине подтвердил отмену единой цены на газ

Вчера, 13:10
746
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было отменено установление единой цены на газ для населения, сообщила "Судебно-юридическая газета".
В марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко признал неправомерным установление Кабмином Украины единой цены на газ. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук сообщил, что кабинет министров обжалует решение суда.
"Восьмого июля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб министерства экономического развития и торговли Украины; кабинета министров Украины; национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг; открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны, оставив без изменений решение Окружного административного суда города Киева от 4 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд аргументировал свое решение тем, что соответствующее постановление правительства противозаконно, так как тарифы на газ необоснованны. Также суд отметил, что документ был принят с нарушениями.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 июля, 18:41
Зеленский надеется договориться с Россией по транзиту газа в сентябре
В решении также отмечается, что постановление Кабмина о единой цене на газ признано недействительным с момента его принятия, а значит все лица, чьи права и интересы были нарушены, могут требовать от уполномоченных органов перерасчета коммунальных платежей.
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза. Тимошенко подала иск к Кабмину с требованием отменить постановление, которым он отменил так называемые социальные нормы потребления газа и установил единую цену на газ.
Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что привело к росту цен на коммунальные услуги.
Логотип энергетической компании Газпром
5 июля, 15:54
Юрист объяснил, почему английский суд заморозил выплаты "Газпрому"Английский суд решил "заморозить" $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому", сообщает "Нафтогаз". В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе прокомментировал решение суда.
0110100
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Правительство обсудит с бизнесом заявление об экономических мерах к Грузии
Лента
новостей
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Лондон назвал причину отказа в доступе Sputnik и RT на форум по свободе СМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: выходка грузинского телеведущего носит экстремистский характер
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокацию радикалов
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Зеленский назначил представителя в политической подгруппе по Донбассу
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
Эксперт рассказал, чем заместят в России грузинские вина
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Ради уважения со стороны Грузии можно пожертвовать вином, заявил Володин
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния