Эксперт рассказал, без чего невозможно урегулирование на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Урегулирование на Ближнем Востоке невозможно без устранения разногласий по ключевым вопросам между Россией и США, заявил РИА Новости во вторник бывший помощник министра иностранных дел Египта Мохамед Хигази.

Собеседник агентства отметил, что решение проблем целого ряда стран на Ближнем Востоке требует комплекса мер как от самих государств, так и от внешних игроков.

"Есть внутренняя ответственность руководства страны, которое должно начать диалог, продвигать политическое урегулирование, прислушиваться к своему народу. Есть также региональная ответственность, когда страны, например Иран, Турция, Саудовская Аравия, должны воздерживаться от вмешательства (в дела соседних стран - ред.) ", - заявил Хигази на полях Глобального форума мира в Пекине.

По его словам, "есть также ответственность сверхдержав, Россия и США должны действительно приложить огромные усилия, как это бывало раньше, чтобы устранить разногласия в их мнениях по Сирии, Ираку, Ливии".

"Потому что без диалога и совместных действий двух сверхдержав многие ближневосточные проблемы продолжат оставаться "войной чужими руками" , своего рода соперничеством России и США, а также между региональными силами", - добавил он.