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РИА Новости

Эксперт рассказал, без чего невозможно урегулирование на Ближнем Востоке

Вчера, 13:05
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© AFP 2019 / Said KhatibCтолкновения палестинцев с израильской армией в секторе Газа. 24 августа 2018
Cтолкновения палестинцев с израильской армией в секторе Газа. 24 августа 2018
© AFP 2019 / Said Khatib
ПЕКИН, 9 июл - РИА Новости. Урегулирование на Ближнем Востоке невозможно без устранения разногласий по ключевым вопросам между Россией и США, заявил РИА Новости во вторник бывший помощник министра иностранных дел Египта Мохамед Хигази.
Собеседник агентства отметил, что решение проблем целого ряда стран на Ближнем Востоке требует комплекса мер как от самих государств, так и от внешних игроков.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
"Есть внутренняя ответственность руководства страны, которое должно начать диалог, продвигать политическое урегулирование, прислушиваться к своему народу. Есть также региональная ответственность, когда страны, например Иран, Турция, Саудовская Аравия, должны воздерживаться от вмешательства (в дела соседних стран - ред.) ", - заявил Хигази на полях Глобального форума мира в Пекине.
По его словам, "есть также ответственность сверхдержав, Россия и США должны действительно приложить огромные усилия, как это бывало раньше, чтобы устранить разногласия в их мнениях по Сирии, Ираку, Ливии".
"Потому что без диалога и совместных действий двух сверхдержав многие ближневосточные проблемы продолжат оставаться "войной чужими руками" , своего рода соперничеством России и США, а также между региональными силами", - добавил он.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Эксперт добавил, что "Ближнему Востоку необходимо стратегическое понимание между Россией и США, необходимо содействовать снятию напряженности в регионе и продвижению в сторону диалога".
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Ближний ВостокМИД ЕгиптаРоссияСШАВ мире
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