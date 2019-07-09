В Перми покупатели магазина задержали мужчину, напавшего на кассиршу

ПЕРМЬ, 9 июл - РИА Новости. Посетители супермаркета в Перми задержали мужчину, набросившегося с ножом на кассиршу, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, 7 июля около 13.00 (11.00 мск) в магазине на улице Красногвардейской в Мотовилихинском районе Перми у одного из посетителей возник конфликт с кассиром торговой точки. Разозлившись, мужчина достал нож и нанес им несколько ударов потерпевшей, после чего попытался скрыться.

"Однако бдительные очевидцы остановили гражданина и передали его прибывшим сотрудникам полиции", - говорится в сообщении МВД.

По информации правоохранительных органов, пострадавшая - женщина 1969 года рождения - была экстренно госпитализирована.

В полиции добавили, что по факту произошедшего в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия").

"Задержанным оказался мужчина 1955 года рождения, уроженец города Перми, ранее не судимый. В последующем в ходе проведения следственных действий он дал признательные показания, ему было предъявлено обвинение", - уточнили в МВД.