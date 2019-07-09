Корвет "Меркурий" передадут ВМФ в 2022 году

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Корвет проекта 20386 "Меркурий" будет передан Военно-морскому флоту России в конце 2022 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарёв.

"Срок сдачи корвета – конец 2022 года. Сейчас на "Меркурии" сформирован корпус, устанавливаются фундаменты, выполняется насыщение", - уточнил Пономарёв.

Корвет проекта 20386 "Меркурий" - корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования БПЛА (предположительно "Горизонт"). Головной корабль заложен 28 октября 2016 года.

По данным из открытых источников, назначение данных корветов — ведение дальнего и ближнего боя, защита морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности. Корабль проекта 20386 должен поражать боевые надводные корабли и суда крылатыми ракетами; вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса; обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом; оказывать артиллерийскую поддержку высадки и действий морских десантов артиллерийской установкой.