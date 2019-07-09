Игорь Пономарев: "Северная верфь" готова построить российские "Мистрали"

Девятый Международный военно-морской салон-2019 (МВМС-2019) откроется в среду, 10 июля, в Санкт-Петербурге. До конца недели в выставочном комплексе "Ленэкспо" судостроительные предприятия будут демонстрировать новейшие корабли, суда и морскую технику. В списке лидеров отрасли — ПАО "Северная верфь". Накануне открытия салона генеральный директор судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарев рассказал в интервью РИА Новости, какие новинки завод представит на МВМС-2019, назвал сроки сдачи строящихся военных кораблей, а также сообщил о том, как продвигается постройка эллинга. Беседовала Елизавета Боброва.

— Игорь Борисович, что "Северная верфь" планирует продемонстрировать на Международном военно-морском салоне-2019? Будут ли в этом году натурные образцы?

— "Северная верфь" освоила серийное производство кораблей дальней и ближней морской зоны: фрегата проекта 22350 и корвета проекта 20380 и его модификации (20385, 20386). На базе этих проектов разработаны рекламные паспорта фрегата 22356 и корвета 20382 ("Тигр"). Модели данных кораблей вместе с моделью судна тылового обеспечения проекта 23120 будут показаны на МВМС. Кроме того, на салоне будет представлен первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов".

— В интервью РИА Новости в феврале прошлого года вы сообщили, что завод начал подготовку к постройке эллинга. На какой стадии сейчас находится этот проект?

— Не скрою, я не удовлетворен скоростью реализации проекта. Нам пришлось сменить подрядчика, заключать новые контракты, выводить на стройплощадку другую компанию – OST. Пока результаты ее работы оценивать рано. К счастью, мы уже научились совмещать производственный процесс со стройкой, и она, хоть и усложнила нам внутреннюю логистику, все-таки не повлияла на нашу главную деятельность – строительство кораблей.

— Сколько сейчас всего кораблей и судов находится в строительстве на "Северной верфи"? На сколько процентов задействованы мощности завода?

— Сегодня на судостроительном заводе действует долгосрочная программа по исполнению гособоронзаказа до 2025 года. Кроме того, около 40% нашей производственной программы составляют гражданские заказы. Мощности предприятия сейчас задействованы практически полностью.

— Осуществились ли ваши ожидания по поводу подписания новых контрактов на строительство военных кораблей в этом году?

— В апреле 2019 года с участием президента России Владимира Путина у нас на заводе состоялась закладка двух фрегатов проекта 22350– "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" для Военно-морского флота. Таким образом, после передачи флоту в 2018 году фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" строительство адмиральской серии продолжается кораблями: "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Головко", "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Также на заводе продолжается серийное строительство кораблей ближней морской зоны класса корвет проекта 20380 и его модификаций.

Ранее для ВМФ РФ поставлено четыре корвета – "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий". Сегодня на заводе продолжается строительство корветов этого проекта "Ретивый" и "Строгий", двух корветов проекта 20385 – "Гремящий" и "Проворный" и одного корвета проекта 20386 "Меркурий".

Кроме того, верфь проводит швартовные испытания первого серийного судна тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров". Его предшественник, головное судно "Эльбрус" передано в эксплуатацию в 2018 году.

— Есть ли у "Северной верфи" на данный момент контракты с иностранными заказчиками? Какова перспектива заключения новых контрактов по линии военно-технического сотрудничества?

— Сегодня действующих контрактов с зарубежными заказчиками у нас нет. Но совместно с Рособоронэкспортом мы ведем активную работу для привлечения иностранных покупателей, в частности, на проект 20282 ("Тигр"). На салоне у нас запланировано несколько встреч с представителями военно-морских сил ряда иностранных государств.

— На какой стадии строительства находятся фрегаты проекта 22350 "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Исаков"? Будут ли в процессе строительства фрегаты проекта 22350 "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" модернизированы до проекта 22350М?

— На фрегатах "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" продолжаются стапельные работы, фрегаты "Адмирал Амелько" и "Чичагов" недавно заложены, пока идет контрактация с поставщиками. В военном кораблестроении на протяжении всей серии проходит модернизация, и возможно, что пятый и шестой фрегаты будут усилены вооружением.

— Передадут ли ВМФ в этом году второе судно тылового обеспечения типа "Всеволод Бобров", как было заявлено в 2018 году?

— Работы ведутся в соответствие с планом, мы работаем над тем, чтобы сдать корабль в срок (осень 2019 года).

— Будут ли фрегаты и корветы, построенные или которые будут строиться на "Северной верфи", вооружены новыми ракетами "Циркон"?

— Это вопрос к министерству обороны, а завод готов выполнить эту задачу, если ее поставят.

— На каком этапе строительства находится корвет проекта 20386 "Меркурий"? Когда он будет передан заказчику?

— Сейчас на "Меркурии" сформирован корпус, устанавливаются фундаменты, выполняется насыщение. Срок сдачи корвета – конец 2022 года.

— Как проходят испытания фрегата проекта 22530 "Адмирал флота Касатонов" и корвета проекта 20385 "Гремящий"? Не грозит ли им задержка передачи флоту, как это было с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков"?

— Испытания проходят в штатном режиме. Серьезных нареканий от экипажей нет. Сейчас оба корабля в Петербурге, готовятся к участию в параде ВМФ, фрегат "Касатонов" участвует в работе МВМС. После этих событий корабли продолжат ходовые испытания.

— Будет ли спущен на воду в срок корвет "Ретивый"?

— Корвет "Ретивый" строится в соответствии с генеральным графиком постройки и стапельным расписанием.

— По данным СМИ, корвет проекта 20385 "Проворный" переведен в проект 20380. Что послужило причиной такого решения?

— У вас неверная информация. На "Проворном" реализованы конструктивные решения, соответствующие проекту 20385.

— В случае принятия решения о строительстве в России кораблей-доков (аналогичных вертолетоносцам типа "Мистраль") готовы ли вы освоить строительство подобного рода кораблей, водоизмещение порядка 15000-20 000 тонн?