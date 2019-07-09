Более тысячи обманутых дольщиков под Волгоградом получат жилье до 2020 года

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Строительство 14 домов-долгостроев в Волгоградской области планируется завершить до конца текущего года, в результате более тысячи дольщиков получат свое жилье, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

По данным пресс-службы, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с дольщиками на одном из проблемных объектов - стройплощадке жилого комплекса "Парк Европейский", который начал возводиться в 2016 году и должен был состоять из 14 домов, но после сдачи одного объекта стройка встала.

По информации администрации, против застройщика возбуждено уголовное дело из-за хищения 600 миллионов рублей, от его действий пострадали почти 1,4 тысячи человек. Вопрос достройки объекта под контроль взяли власти региона, был найден новый застройщик, которому выделили субсидию, Волгоградский фонд жилья и ипотеки приобрел квартиры на 50 миллионов рублей, регион взял на себя обязательство проложить канализационные сети. На данный момент, как сообщили в пресс-службе, один из домов уже сдан, ключи получили около 140 семей. Еще три дома в этом комплексе завершат до конца текущего года, остальные, по информации администрации, планируется достроить к 2022 году.

"Вопрос защиты прав обманутых дольщиков для нас принципиален... Здесь первый дом сдали, на очереди до конца года еще три, 450 человек получат жилье. То, что мы достроим, - не сомневайтесь. Это касается не только "Парка Европейский", но и других долгостроев, куда вложены средства дольщиков... В этом году стоит задача заселить еще более тысячи дольщиков", - заявил Бочаров, слова которого приводит пресс-служба.

Также он отметил, что за последние пять лет было завершено 57 долгостроев, около пяти тысяч дольщиков получили жилье.