Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T12:13Z
https://ria.ru/20190709/1556341582.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Более тысячи обманутых дольщиков под Волгоградом получат жилье до 2020 года

Вчера, 12:13
187
ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Строительство 14 домов-долгостроев в Волгоградской области планируется завершить до конца текущего года, в результате более тысячи дольщиков получат свое жилье, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По данным пресс-службы, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с дольщиками на одном из проблемных объектов - стройплощадке жилого комплекса "Парк Европейский", который начал возводиться в 2016 году и должен был состоять из 14 домов, но после сдачи одного объекта стройка встала.
По информации администрации, против застройщика возбуждено уголовное дело из-за хищения 600 миллионов рублей, от его действий пострадали почти 1,4 тысячи человек. Вопрос достройки объекта под контроль взяли власти региона, был найден новый застройщик, которому выделили субсидию, Волгоградский фонд жилья и ипотеки приобрел квартиры на 50 миллионов рублей, регион взял на себя обязательство проложить канализационные сети. На данный момент, как сообщили в пресс-службе, один из домов уже сдан, ключи получили около 140 семей. Еще три дома в этом комплексе завершат до конца текущего года, остальные, по информации администрации, планируется достроить к 2022 году.
"Вопрос защиты прав обманутых дольщиков для нас принципиален... Здесь первый дом сдали, на очереди до конца года еще три, 450 человек получат жилье. То, что мы достроим, - не сомневайтесь. Это касается не только "Парка Европейский", но и других долгостроев, куда вложены средства дольщиков... В этом году стоит задача заселить еще более тысячи дольщиков", - заявил Бочаров, слова которого приводит пресс-служба.
Дом под заселение по программе реновации в Москве
20 июня, 11:09
Хабаровским дольщикам, обратившимся к Путину, начали выдавать ключи
Также он отметил, что за последние пять лет было завершено 57 долгостроев, около пяти тысяч дольщиков получили жилье.
Отмечается, что губернатор поставил задачу профильным ведомствам разработать проект строительства в ЖК "Европейский" школы на 800 мест, которая не была предусмотрена предыдущим застройщиком, а также решить вопрос по повышению доступности дошкольного образования для жителей новостройки.
100010
Обсудить 0
Волгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
СМИ: испанская охранная фирма следила за Ассанжем в посольстве Эквадора
РИА
Новости
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн
В Сирию за сутки вернулись почти 1,3 тысячи беженцев
Работа отдела кадров
Число официально безработных россиян за неделю снизилось на 1,8%
Тележка с продуктами в супермаркете
Росстат в июне зафиксировал продовольственную дефляцию
Лента
новостей
Слон во время циркового номера новой программы Браво на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве
Минкультуры проработает требования к содержанию животных для зрелищ
Производство мясных деликатесов. Архивное фото
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Микрофон телекомпании Рустави-2
В Чечне оскорбившего Путина ведущего "Рустави 2" назвали недожурналистом
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Пьяный водитель
В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить
Доллары США
Эксперт оценил вероятность дефолта США
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
Лента новостейМолния