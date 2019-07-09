Топилин рассказал о планах по созданию в регионах групп по уходу за детьми

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о запуске с 2020 года программы по созданию в отдаленных местностях групп по уходу за детьми, правила финансирования программы подготовило Минпросвещения.

Министр напомнил о старте проекта, связанного с обучением матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком с 2020 года. Он отметил, что такие программы проводились несколько лет назад, в министерстве увидели спрос на них.

"Мы со следующего года, кроме программы детских садов, которая сейчас реализуется... будем реализовывать, на это тоже предусмотрены специальные средства, поддержку мини-групп по уходу за детьми. То есть не только сами детские садики", - рассказал Топилин на совещании по реализации нацпроекта "Демография " в Калмыкии.

Он отметил, что в данном случае речь идет о возможности оставить ребенка под присмотром в отдаленных местностях, где нет необходимости строить детские сады.