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РИА Новости

Топилин рассказал о планах по созданию в регионах групп по уходу за детьми

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о запуске с 2020 года программы по созданию в отдаленных местностях групп по уходу за детьми, правила финансирования программы подготовило Минпросвещения.
Министр напомнил о старте проекта, связанного с обучением матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком с 2020 года. Он отметил, что такие программы проводились несколько лет назад, в министерстве увидели спрос на них.
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"Мы со следующего года, кроме программы детских садов, которая сейчас реализуется... будем реализовывать, на это тоже предусмотрены специальные средства, поддержку мини-групп по уходу за детьми. То есть не только сами детские садики", - рассказал Топилин на совещании по реализации нацпроекта "Демография " в Калмыкии.
Он отметил, что в данном случае речь идет о возможности оставить ребенка под присмотром в отдаленных местностях, где нет необходимости строить детские сады.
Топилин добавил, что Минпросвещения подготовило правила финансирования этой программы.
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Максим ТопилинМоскваКалмыкияОбщество
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