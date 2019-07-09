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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл открыл первое заседание Синода на Валааме

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
ВАЛААМ (Карелия), 9 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник открыл заседание Священного Синода Русской православной церкви, которое впервые проходит на Валааме в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.
"Полагаю, что в этом святом месте весьма правильно было провести заседание высшего органа церковной власти – Священного Синода", - сказал он перед началом работы Синода.
Патриарх отметил, что Северный Афон, как еще называют Валаамский монастырь, – благоприятное место для подвижнической жизни.
"В отличие от теплого Афона он (Северный – ред.) омывается водами студеного Ладожского озера. Это создавало особые условия для подвижнической жизни. И можно видеть, посещая Валаам, как сила человеческого духа, лишенная всякой физической, политической и экономической силы, сотворила великое чудо. Несколько подвижников основали эту обитель, история которой была очень непростой, включая набеги иноплеменников. И тем не менее мы видим, как движимые глубокой верой, преданностью Господу, были созданы величественные храмы, замечательные постройки. Валаам действительно стал Северным Афоном", - сказал предстоятель Русской церкви.
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Патриарх Кирилл также выразил надежду на то, что Валаам будут посещать больше туристов. "Я полагаю, что все больше и больше паломников будут посещать это святое место, прикасаясь к которому невозможно остаться безразличным к тому, что видишь, слышишь, чувствуешь, к духовной силе того подвига, который совершался здесь на протяжении столетий", - сказал он.
Священный Синод – орган управления Русской православной церкви в период между Архиерейскими Соборами, которые созываются не реже, чем раз в четыре года. Синод состоит из председателя — патриарха Московского и всея Руси, девяти постоянных и пяти временных членов – епархиальных архиереев. Периодически Священный Синод проводит выездные заседания.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии.
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В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР. После войны обитель сначала использовали как школу боцманов, а потом – дом–интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Валаам
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