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РИА Новости

Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню

Вчера, 11:05
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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно отменить планы по продаже вооружений Тайваню, а также прекратить любые военные контакты с островом, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Госдепартамент США накануне одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов.
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"Тайвань остается неотъемлемой частью территории Китая, никому не следует недооценивать решимость правительства и народа Китая защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять внешнему вмешательству", - заявил дипломат.
Он добавил, что "Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая", немедленно отменить планы по продаже вооружений и прекратить любые военные контакты с Тайванем, чтобы избежать нанесения ущерба нашим двусторонним отношениям и стабильности в районе Тайваньского пролива".
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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29 июня, 09:49
Трамп пообещал в тайваньском вопросе придерживаться принципа "одного Китая"
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