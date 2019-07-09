Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно отменить планы по продаже вооружений Тайваню, а также прекратить любые военные контакты с островом, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Госдепартамент США накануне одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов.

"Тайвань остается неотъемлемой частью территории Китая, никому не следует недооценивать решимость правительства и народа Китая защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять внешнему вмешательству", - заявил дипломат.

Он добавил, что "Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая", немедленно отменить планы по продаже вооружений и прекратить любые военные контакты с Тайванем, чтобы избежать нанесения ущерба нашим двусторонним отношениям и стабильности в районе Тайваньского пролива".

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.