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РИА Новости

Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей

Вчера, 10:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Низкий уровень доходов жителей Марий Эл обусловлен невысоким уровнем зарплат в социальной сфере и малом бизнесе, где занята значительная часть населения республики, а также старением, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл, комментируя рейтинг доходов населения в России.
Согласно рейтингу РИА Новости, самые высокие доходы среди регионов РФ у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского округов, а самые низкие - у республик Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Алтай и Тыва. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.
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По данным рейтинга, Марий Эл вошла в число аутсайдеров по доходам, соотношение доходов к стоимости товаров в регионе составляет 1,16%.
По информации пресс-службы главы республики, одной из причин низкого дохода населения является невысокая заработная плата значительной части жителей Марий Эл.
"Значительная часть трудоспособного населения – около 20% - занята в отраслях социальной сферы, а также у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) - свыше 40%, где уровень заработной платы ниже среднего по республике", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Там отметили, что на уровень доходов негативно влияет также фактор "усиления тенденции старения населения".
"Так, на 1 января 2018 года численность населения трудоспособного возраста снизилась на 15,8% по сравнению с 1 января 2010 года, старше трудоспособного возраста возросла на 24%", - подчеркнули в ведомстве.
По словам собеседника агентства, в Марий Эл реализуется комплекс мер по увеличению реальных доходов населения по пяти основным направлениям: создание высокопроизводительных рабочих мест, рост доходов предпринимателей, повышение зарплаты работников соцсферы, повышение доходов молодежи и содействие занятости людей.
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