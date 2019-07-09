Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Низкий уровень доходов жителей Марий Эл обусловлен невысоким уровнем зарплат в социальной сфере и малом бизнесе, где занята значительная часть населения республики, а также старением, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл, комментируя рейтинг доходов населения в России.

Согласно рейтингу РИА Новости, самые высокие доходы среди регионов РФ у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского округов, а самые низкие - у республик Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Алтай и Тыва. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

По данным рейтинга, Марий Эл вошла в число аутсайдеров по доходам, соотношение доходов к стоимости товаров в регионе составляет 1,16%.

По информации пресс-службы главы республики, одной из причин низкого дохода населения является невысокая заработная плата значительной части жителей Марий Эл.

"Значительная часть трудоспособного населения – около 20% - занята в отраслях социальной сферы, а также у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) - свыше 40%, где уровень заработной платы ниже среднего по республике", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что на уровень доходов негативно влияет также фактор "усиления тенденции старения населения".

"Так, на 1 января 2018 года численность населения трудоспособного возраста снизилась на 15,8% по сравнению с 1 января 2010 года, старше трудоспособного возраста возросла на 24%", - подчеркнули в ведомстве.