В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.

"Минсельхоз России констатирует, что в связи с массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, пчеловодству как подотрасли животноводства наносится значительный материальный ущерб. Министерством направлены рекомендации органам управления АПК субъектов РФ принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел", - говорится в сообщении Минсельхоза.

В регионах ведется работа по анализу ситуации, о ее результатах будет доложено в министерство. "Кроме того, во избежание подобных ситуаций в будущем региональными органами управления АПК проводится разъяснительно-консультативная работа по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части соблюдения регламентов применения пестицидов", - добавляется в сообщении.

Минсельхоз также считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел.