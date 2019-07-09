Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. Архивное фото

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

По словам главы комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, Гехт вернется в Челябинскую область.

"Планирует перейти на работу в исполнительную власть по просьбе губернатора региона, поэтому решение логичное", — сказал он.

Гехт просит прекратить ее полномочия с 10 июля, Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на завтрашнем заседании.

В начале июля временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации: это председатель областного Законодательного собрания, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш; уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг.