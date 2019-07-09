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РИА Новости

Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.
По словам главы комитета по регламенту Вячеслава Тимченко, Гехт вернется в Челябинскую область.
"Планирует перейти на работу в исполнительную власть по просьбе губернатора региона, поэтому решение логичное", — сказал он.
Гехт просит прекратить ее полномочия с 10 июля, Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на завтрашнем заседании.
В начале июля временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации: это председатель областного Законодательного собрания, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш; уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг.
Один из них станет сенатором, если Текслер победит на выборах губернатора, которые пройдут 8 сентября.
Сангаджи Тарбаев
6 июля, 12:18
Звезду команды КВН "Сборная РУДН" выдвинут в сенаторы от Калмыкии
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Совет Федерации РФЧелябинская областьПолитика
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