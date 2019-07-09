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РИА Новости

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

9 июля, 09:26
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© Фото : ГУ МВД России по Тюменской областиДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019
ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля Форд Фокус и грузовика ГАЗ БКМ317. 9 июля 2019
© Фото : ГУ МВД России по Тюменской области
ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Авария, по данным ГИБДД, произошла утром во вторник на 1-м километре трассы Тобольск - Вагай. По предварительной информации, Ford Focus на мокрой дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ГАЗ.
© Фото : ГУ МВД России по Тюменской областиДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019
ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля Форд Фокус и грузовика ГАЗ БКМ317. 9 июля 2019
© Фото : ГУ МВД России по Тюменской области
ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019
"В результате ДТП погибли четверо молодых людей, пассажиры Ford, их личности и возраст устанавливаются, предварительно, все - жители Тобольска и Тобольского района. Двое пострадавших, водитель и пассажир Ford, госпитализированы в ОКБ №3 города Тобольска в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте аварии работают наряды ДПС, туда же выехали представители руководства местной и региональной автоинспекции. Движение на участке трассы не ограничено.
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