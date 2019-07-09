В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019

ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019

© Фото : ГУ МВД России по Тюменской области ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.

Авария, по данным ГИБДД, произошла утром во вторник на 1-м километре трассы Тобольск - Вагай. По предварительной информации, Ford Focus на мокрой дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ГАЗ.

© Фото : ГУ МВД России по Тюменской области ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019 © Фото : ГУ МВД России по Тюменской области ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля "Форд Фокус" и грузовика "ГАЗ БКМ317". 9 июля 2019

"В результате ДТП погибли четверо молодых людей, пассажиры Ford, их личности и возраст устанавливаются, предварительно, все - жители Тобольска и Тобольского района. Двое пострадавших, водитель и пассажир Ford, госпитализированы в ОКБ №3 города Тобольска в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.