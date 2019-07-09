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РИА Новости

Ватикан лишил дипломатического иммунитета папского нунция в Париже

Вчера, 09:23
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ПАРИЖ/ВАТИКАН, 9 июл - РИА Новости. Святой Престол лишил дипломатической неприкосновенности своего посланника во Франции Луиджи Вентуру из-за расследования по статья о сексуальных домогательствах, передает телеканал CNews.
Дело в отношении представителя Ватикана во Франции Вентуры было открыто 24 января по статье о сексуальных домогательствах. Сообщается, что апостольский нунций обвиняется в том, что "много раз касался молодого сотрудника парижской мэрии, который приветствовал его во время церемонии".
Впоследствии стало известно, что всего против нунция подано четыре жалобы, причём трое мужчин заявляли о "сексуальных прикосновениях" со стороны папского посланника.
По информации телеканала, лишение иммунитета представителя Святого Престола "происходит впервые в современной истории дипломатии Ватикана".
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Святой престол подтвердил отзыв иммунитета у нунция во Франции. По словам официального представителя Святого престола Алессандро Джизотти, этот " экстраординарный жест" подтверждает желание Вентуры полностью сотрудничать с французскими судебными властями, о чем он говорил с самого начала этой истории.
"Прежде чем принять это решение, Святой Престол ждал завершения предварительного этапа расследования, о котором ему было сообщено в конце июня, в которого на свободной основе принимал участие Вентура. Решение Святого Престола было официально сообщено французским властям на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
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