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РИА Новости

Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Вчера, 09:17
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© Corporal Simon Armstrong / Crown copyright 2017Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
© Corporal Simon Armstrong / Crown copyright 2017
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Самолет ВВС Великобритании провел разведку у Черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7308 в 6:25 мск сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от береговой линии.
В 07:50 самолет облетел Черноморское побережье, приблизившись к берегу в районе Севастополя на расстояние около ста километров, и вернулся на аэродром базирования.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Минобороны.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
3 июля, 07:25
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
1562412965
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Безопасность
Популярные комментарии
Пример какой? Границу он не нарушал, если бы нарушил, его бы наказали. Наши самолёты дальней авиации летают по всему миру, вдоль границ США и стран ЕС. Так пример то в чём? Или вам украинцам лишь бы гадость какую то сказать а там трава не расти?
9 июля, 09:53
Стас Титов
12700013
Даже залетев в Крым они бы границу РФ не нарушили, так как по мировому праву Крым это НЕ Россия!
9 июля, 09:58
Alexey Lysenko
98510027
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