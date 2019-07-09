Савченко рассказала о планах посетить ДНР для предвыборной агитации

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, намерена проводить предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Савченко баллотируется в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля. При этом на неподконтрольной Киеву территории голосование проводить не планируют.

"Да, я собираюсь туда ехать. Надеюсь, что мне, в конце концов, выдадут пропуск (для пересечения линии соприкосновения – ред.), который следовало бы выдать всем кандидатам (в округе). Округ не заканчивается Зайцево, Бахмуткой, Песками, Жованкой и Майорском (подконтрольная Киеву часть Донбасса – ред.). Округ продолжается в Горловке (подконтрольна ДНР – ред.)", - сказала Савченко в комментарии " Новости Донбасса ".

По ее словам, из 2,6 тысячи избирателей в округе на подконтрольной украинским властям территории живут только 500 человек, стальные проживают в ДНР. Савченко подчеркнула, что планирует "ехать на ту территорию и говорить с людьми", потому что "это наша территория, они имеют право голоса".

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.