Подписано соглашение о создании второго научного центра на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Губернаторы Свердловской, Челябинской и Курганской областей во вторник на площадке международной выставки "Иннопром-2019" подписали соглашение о создании второго в Уральском федеральном округе межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, передает корреспондент РИА Новости.
"В рамках реализации национального проекта "Наука" в стране уже принято решение о создании такого центра в Тюменской области. Всего их будет создано пять. Мы планируем создать в УрФО еще один научно-образовательный центр, который объединит ресурсы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Это позволит создать возможности для реальных прорывов в науке и передовых производствах", – сказал на церемонии подписания соглашения заместитель полномочного представителя президента РФ в УРФО Виктор Дубенецкий.
Он отметил, что одной из задач национального проекта "Наука" является создание научно-образовательных центров, призванных объединить университеты, научные институты и производство.
Летом 2018 года было принято решение о создании в Тюмени научно-образовательного центра, совместного с ХМАО и ЯНАО. Приоритетными направлениями деятельности будущего НОЦ станут использование ресурсов Арктики, повышение эффективности добычи углеводородного сырья, биологическая безопасность человека, животных и растений, а также взаимоотношения человека, природы и технологий.
В соответствии с президентским указом "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" кабинету министров при разработке нацпроекта в сфере науки предстоит обеспечить создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.