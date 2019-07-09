Подписано соглашение о создании второго научного центра на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Губернаторы Свердловской, Челябинской и Курганской областей во вторник на площадке международной выставки "Иннопром-2019" подписали соглашение о создании второго в Уральском федеральном округе межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, передает корреспондент РИА Новости.

"В рамках реализации национального проекта "Наука" в стране уже принято решение о создании такого центра в Тюменской области. Всего их будет создано пять. Мы планируем создать в УрФО еще один научно-образовательный центр, который объединит ресурсы Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Это позволит создать возможности для реальных прорывов в науке и передовых производствах", – сказал на церемонии подписания соглашения заместитель полномочного представителя президента РФ в УРФО Виктор Дубенецкий.

Он отметил, что одной из задач национального проекта "Наука" является создание научно-образовательных центров, призванных объединить университеты, научные институты и производство.

Летом 2018 года было принято решение о создании в Тюмени научно-образовательного центра, совместного с ХМАО и ЯНАО. Приоритетными направлениями деятельности будущего НОЦ станут использование ресурсов Арктики, повышение эффективности добычи углеводородного сырья, биологическая безопасность человека, животных и растений, а также взаимоотношения человека, природы и технологий.