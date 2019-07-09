В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Полицейские обнаружили в Санкт-Петербурге подготовленную к продаже партию поддельного алкоголя и спирта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.