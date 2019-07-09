В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Полицейские обнаружили в Санкт-Петербурге подготовленную к продаже партию поддельного алкоголя и спирта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
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Бутылки с алкоголем, рассказала Волк, были обклеены поддельными федеральными специальными марками и подготовлены к сбыту.
© Кадр из видео МВД РоссииВ Санкт-Петербурге в Колпинском районе полиция обнаружила подготовленную к продаже партию поддельного алкоголя и спирта. 9 июля 2019
© Кадр из видео МВД России
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе полиция обнаружила подготовленную к продаже партию поддельного алкоголя и спирта. 9 июля 2019