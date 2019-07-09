Китайская Beijing Capital запустила прямые рейсы из Владивостока в Сиань

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Авиакомпания Beijing Capital Airlines запустила новый прямой рейс из Владивостока в китайский город Сиань, сообщает Международный аэропорт Владивостока.

"Девятого июля авиакомпания Beijing Capital Airlines совершила свой первый рейс по маршруту Сиань – Владивосток… Согласно летнему расписанию, полеты по маршруту будут выполняться на воздушных судах Airbus А320 регулярно три раза в неделю", - говорится в сообщении.

Самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам. Примерное время в пути до китайского города - 3 часа.

В конце июня авиакомпания Juneyao Airlines открыла рейс из Шанхая во Владивосток. Сейчас столица ДФО связана авиасообщением с девятью китайскими городами.