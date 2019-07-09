В Приморье могут задействовать самолеты-беспилотники для охраны леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Самолеты-беспилотники могут начать контролировать территорию нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, где обитает самая редкая крупная кошка, сообщил на Школе экологической журналистики "Живая тайга" глава учреждения Виктор Бардюк.

"Нам пришел запрос из министерства (природных ресурсов – ред.) по дорожной карте по леопардам. Попросили дать такие направления, которые либо не финансируются, либо на которые не хватает денег. В частности, дали предложение по беспилотникам самолетного типа. Считаем, что это будет оптимальное решение для охраны территории", - сказал Бардюк.

По его словам, это будут не квадрокоптеры, а самолеты, которые будут курсировать по территории, в том числе выявлять поджигателей.

"Очень хороший опыт у концерна "Калашников" - Zala. Его не видно, он летит на высоте 1 тысяча метров. В Сирии такие работают, их не заметить. Подбить браконьерам их тоже невозможно. Автономность - 4-5 часов. Мониторинг можно вести инфракрасными тепловизорами. Можно учитывать копытных, можно отслеживать людей, которые проникли (в нацпарк) несанкционированно", - добавил Бардюк.