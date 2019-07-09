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РИА Новости

В Приморье могут задействовать самолеты-беспилотники для охраны леопардов

Вчера, 05:34
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБеспилотные летательные аппараты Zala. Архивное фото
Беспилотные летательные аппараты Zala. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Самолеты-беспилотники могут начать контролировать территорию нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, где обитает самая редкая крупная кошка, сообщил на Школе экологической журналистики "Живая тайга" глава учреждения Виктор Бардюк.
"Нам пришел запрос из министерства (природных ресурсов – ред.) по дорожной карте по леопардам. Попросили дать такие направления, которые либо не финансируются, либо на которые не хватает денег. В частности, дали предложение по беспилотникам самолетного типа. Считаем, что это будет оптимальное решение для охраны территории", - сказал Бардюк.
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По его словам, это будут не квадрокоптеры, а самолеты, которые будут курсировать по территории, в том числе выявлять поджигателей.
"Очень хороший опыт у концерна "Калашников" - Zala. Его не видно, он летит на высоте 1 тысяча метров. В Сирии такие работают, их не заметить. Подбить браконьерам их тоже невозможно. Автономность - 4-5 часов. Мониторинг можно вести инфракрасными тепловизорами. Можно учитывать копытных, можно отслеживать людей, которые проникли (в нацпарк) несанкционированно", - добавил Бардюк.
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. Сейчас она обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Ядро популяции находится на территории национального парка "Земля леопарда". В 2018 году на территориях нацпарка была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка.
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