В Приморье начнут строить центр реинтродукции дальневосточных леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Специалисты в этом году начнут строить в Приморье Центр реинтродукции леопарда для создания новой популяции этого краснокнижного вида, первый выпуск в дикую природу ожидается в 2023 году, сообщил на Школе экологической журналистики WWF "Живая тайга" глава Амурского филиала фонда Петр Осипов.

В 2017 году WWF и Минприроды подписали соглашение о взаимодействии в программе охраны и восстановления популяции дальневосточного леопарда, которая будет проходить в Лазовском заповеднике в Приморье. Сообщалось, что центр реинтродукции будет создаваться по типу подобного учреждения в Сочи. Программа по восстановлению популяции хищника в Южном Сихотэ-Алине рассчитана как минимум на 12 лет. Первые выпуски животных из центра реинтродукции могут состояться на третий-четвертый год ее реализации. Предполагается, что в дальнейшем леопарды смогут беспрепятственно расселиться в прибрежные районы Южного Сихотэ-Алиня, где возможно формирование резервной популяции из 50-60 особей.

"Центр реинтродукции – давняя мечта, мы долго шли к тому, чтобы начать ее реализовывать.. Успех реинтродукции – не в том, чтобы навыпускать зверей, а чтобы начала формироваться популяция. Лазовский район - самая удачная территория, чтобы восстановить исторический ареал", - сказал Осипов.

По его словам, здесь есть охотхозяйства и перспектива, чтобы сформировалась резервная популяция.

"Проект готов. Это "пазл" из трёх элементов: хозяйственный блок с содержанием и кормом, блок для размножения и блок для обучения и реабилитации, подготовки животных к выпуску. Они могут быть построены в разных местах. Была идея строить центр разведения не в Лазо, а либо в нацпарке "Земля леопарда", либо в Уссурийском заповеднике, это интересные варианты", - отметил специалист.

Он уточнил, что реинтродукция может проводиться двумя путями: либо привозить взрослые размножающиеся пары, либо привозить котят и готовить их здесь к выпуску. В Лазовском заповеднике уже выделен участок.

"Мы в этом году, очень надеемся, начнём строительство. В первую очередь – реабилитационный центр. Центр разведения может оказаться не нужен, если Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов нам котят будет давать… (Завершение строительства) поставили на 2022 год. Надеемся, будут в (2022 году) котята, и в 2023 году уже будет выпуск", - сказал Осипов.

Он уточнил, что леопардов расселят не только в Лазовском заповеднике, в перспективе есть и другие территории в южном Сихотэ-Алине. Осипов отметил, что на создание центра привлечено 4,5 миллиона евро.