Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом " В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом " Украинских новостей"

"Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят", — сказал он.

По его словам, все дело в "информационной войне", а на самом деле на Украине нет проблем с употреблением русского языка в повседневной жизни.

"Я вот президент и я говорю с вами как хочу", — добавил глава государства уже на русском.

Как он отметил, если от жителей региона поступит соответствующая просьба — например, "чтобы была возможность документы заполнять на русском языке", то он не видит "никакой проблемы", чтобы обсудить этот вопрос.

Закон о государственном языке

В последние годы на Украине не прекращаются призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.

Пятнадцатого мая экс-президент страны Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. По мнению авторов инициативы, важно развивать украинский язык как "самобытный язык титульной нации".

Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.