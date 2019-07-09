Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T11:07Z
https://ria.ru/20190709/1556332241.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155629/07/1556290745_0:213:2948:1871_1036x0_80_0_0_3d50383112314ce370bbcd27bf375aae.jpg
РИА Новости

Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе

Вчера, 03:40
181231
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом "Украинских новостей".

"Я думаю, что, когда прекратим войну, нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на котором они хотят", — сказал он.

По его словам, все дело в "информационной войне", а на самом деле на Украине нет проблем с употреблением русского языка в повседневной жизни.

"Я вот президент и я говорю с вами как хочу", — добавил глава государства уже на русском.

Как он отметил, если от жителей региона поступит соответствующая просьба — например, "чтобы была возможность документы заполнять на русском языке", то он не видит "никакой проблемы", чтобы обсудить этот вопрос.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
5 июля, 15:37
Зеленский выступил на русском языке в Донбассе

Закон о государственном языке

В последние годы на Украине не прекращаются призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком.
Пятнадцатого мая экс-президент страны Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка. По мнению авторов инициативы, важно развивать украинский язык как "самобытный язык титульной нации".
Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Оппозиционеры внесли постановление об отмене закона. Они считают, что при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять закон.
Член политсовета партии Свобода Ирина Фарион
8 апреля, 02:56
Фарион назвала русскоязычных украинцев "рабами"
123570211242207
Обсудить 86
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Трепач на такой должности - потеря еще пяти лет для этой несчастной территории.
9 июля, 04:23
Владимир П.
16121106
После того, что сотворили они с жителями Донбасса, только идиотам непонятно, что Донбасс - это "отрезанный ломоть".
9 июля, 04:13
vvkoryy
16500003
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил Грузии бесплатно отдавать воду и вино союзникам по НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
Украинские военные в Луганской области
Украинский военный выстрелил в подчиненную за шпионаж, заявили в ЛНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
Украинская власть раскрыла, что может ее уничтожить
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния