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РИА Новости

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР

02:12
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на БТР
Украинские военнослужащие на БТР
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Начальник отделения кадров одной из частей ВСУ в Донбассе выстрелил в свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
"В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах", – рассказал он.
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Он добавил, что начальник отдела кадров, узнав о шпионаже, пытался устроить самосуд над подчиненной, выстрелив ей в живот из табельного оружия, после чего военнослужащую доставили в госпиталь с ранением брюшной полости.
В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
О тех же проблемах говорят и в Киеве: так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце прошлого года заявил, что небоевые потери силовиков за все время военных действий в Донбассе составили 2,7 тысячи человек, причем в 175 случаях это были отравления алкоголем и наркотиками.
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