В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Начальник отделения кадров одной из частей ВСУ в Донбассе выстрелил в свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом Начальник отделения кадров одной из частей ВСУ в Донбассе выстрелил в свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.

"В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах", – рассказал он.

Он добавил, что начальник отдела кадров, узнав о шпионаже, пытался устроить самосуд над подчиненной, выстрелив ей в живот из табельного оружия, после чего военнослужащую доставили в госпиталь с ранением брюшной полости.

В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.