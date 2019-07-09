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РИА Новости

Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру

02:07
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МЕХИКО, 9 июл – РИА Новости. Неизвестные преступники атаковали здание прокуратуры в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер, власти подозревают в этом повстанцев из Армии национального освобождения (АНО).
Как сообщает прокуратура Колумбии, минувшей ночью два человека забросали здание ведомства в городе Оканья гранатами. Пострадавших при этом нет. Рядом со зданием обнаружен флаг АНО, что дает властям возможность связать эту группировку с атакой.
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АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК. АНО и власти Колумбии с февраля 2017 года вели переговоры о мире, которые прерывались и переносились из одной страны в другую. После крупного теракта в полицейской школе в Боготе в январе 2019 года власти прервали диалог и отдали приказ об аресте 10 переговорщиков АНО.
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Армия национального освобождения КолумбииКолумбияВ мире
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