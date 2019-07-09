Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 9 июля на полях неформальной встречи глав МИД государств-участников ОБСЕ состоялась беседа Лаврова с Атамкуловым.
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"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках организации. Обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов", - говорится в сообщении.