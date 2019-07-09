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РИА Новости

Госдума планирует принять заявление о мерах в отношении Грузии

01:05
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует принять заявление, в котором рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Российские депутаты в своем заявлении категорически осуждают "непрекращающиеся антироссийские провокации" в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.
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Кроме того, Госдума "рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ".
Согласно указанному федеральному закону, специальные экономические меры носят временный характер и применяются независимо от других мер, направленных на защиту интересов России, обеспечение безопасности страны, а также на защиту прав и свобод ее граждан.
В законе также отмечается, что такие меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление, запрет внешнеэкономических операций или их ограничение, установление ограничений на осуществление туристской деятельности, а также изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник заявлял журналистам, что в Думе считают недопустимыми оскорбления в адрес РФ, россиян и российского президента. Он также сообщил, что соответствующее заявление будет рассмотрено Госдумой во вторник.
"Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Также обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов", - сказал спикер Госдумы.
Политик напомнил, что Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию, который за 2018-й год составил 641 миллион долларов.
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