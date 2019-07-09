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РИА Новости

США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов

00:24
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© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. SmithАмериканский танк Abrams. Архивное фото
Американский танк Abrams. Архивное фото
© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. Smith
Американский танк Abrams. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
Уточняется, что с просьбой о продаже обратился офис экономического и культурного представителя Тайваня в США, который представляет интересы непризнанной американскими властями территории.
В общей сложности Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике.
Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов.
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"Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", - уверены в Пентагоне.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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M1A2 AbramsStingerМинистерство обороны СШАТайваньКитайСШАВ мире
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