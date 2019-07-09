США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Уточняется, что с просьбой о продаже обратился офис экономического и культурного представителя Тайваня в США, который представляет интересы непризнанной американскими властями территории.

В общей сложности Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике.

Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов.

"Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", - уверены в Пентагоне.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.