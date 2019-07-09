Тысячи километров по Транссибу: увидеть Россию из окна поезда и полюбить

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Людмила Титова. Поезд из Москвы до Владивостока идет почти неделю — десятки городов, более сотни станций. Пассажиры то и дело переводят стрелки часов и успевают вслух прочитать "Войну и мир" Толстого. По самой длинной в мире железной дороге — более девяти тысяч километров — через два континента туристы едут, чтобы узнать настоящую Россию. Как в поезде познается российский характер, масштабы страны и сколько стоит двухнедельный калейдоскоп пейзажей за окном — в материале РИА Новости.

Маршрут не для слабонервных

"Когда путешествуешь на поезде по Транссибу, такое ощущение, что покоряешь горы. Вроде никуда не карабкаешься, но от постоянной смены декораций за окном, временных поясов, городов и попутчиков — чувство, словно совершил восхождение на Эльбрус. Это путешествие не для слабонервных", — рассказывает автор туристических программ по Транссибирской магистрали Вероника Кузенкова.

Такие поездки — не для всех. К примеру, стоимость 19-дневного тура с учетом билетов, экскурсий, гостиниц в городах по маршруту и перелета обратно — около 200 тысяч рублей, говорит она. Тряска в вагоне и постоянные переезды — довольно сомнительное, на первый взгляд, удовольствие.

Но те, кто решается проделать этот путь, отмечают, что Транссиб — это не только сложное путешествие, это мечта.

"Поездка по самой длинной железной дороге привлекает именно самим фактом пересечения пространства. Этот маршрут интересен не только как траектория между объектами. Даже то, что во время пути за окном картинка может не меняться часами, создает нужное состояние, переворачивающее что-то внутри тебя", — признается Татьяна Соболь из Москвы.

Туристы едут на поезде до Владивостока, останавливаясь в крупных городах — Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. В каждом предусмотрена экскурсионная программа с ночевкой в гостинице.

"Мы стремились к тому, чтобы участники группы посмотрели Россию не просто из окна поезда, а заехали дальше, вглубь. Увидели и самые яркие природные памятники — остров Свияжск под Казанью, Уральские горы и реку Чусовую под Екатеринбургом, завораживающие Красноярские столбы, Саяны и могучий Енисей под Красноярском, Уссурийскую тайгу, прогулялись по побережью Байкала и побывали на острове Русском. Маршрут, конечно, длинный — но впечатления того стоят", — уверена Вероника Кузенкова.

Самые длинные перегоны — на отрезке Чита — Благовещенск и Благовещенск — Владивосток: по 30-35 часов.

"Чтобы путешествие не было утомительным, туроператоры чередуют ночи в поезде и в гостиницах — разбавляют длинные переезды отдыхом на Байкале, а также более активной программой — к примеру, прогулкой в природном парке "Столбы" в Красноярске или пикником на сопках под Читой", — уточняет гендиректор туркомпании Софья Гаврилова.

По Транссибу на "царском" поезде

От Москвы до Владивостока ходят два регулярных поезда, билеты лучше покупать заранее.

Продолжительность поездки в поезде Москва — Владивосток — семеро суток. Цена в плацкартном вагоне — чуть более 12 тысяч рублей, в купе — 18,5 тысячи рублей.

Чуть быстрее — шестеро суток — идет поезд "Россия". Здесь место в плацкарте — 18,5 тысячи рублей, в купе — 26,5 тысячи рублей.

Еще по Транссибирской магистрали можно путешествовать на туристическом поезде, например на "Императорской России" по маршрутам Москва — Владивосток и Москва — Пекин.

Поезд поставили на рельсы в 2014 году, когда праздновалось 400-летие династии Романовых. Интерьеры вагонов выдержаны в стиле императорского состава, на котором путешествовал Николай II, а на отдельных участках подцепляют паровоз середины прошлого века. Цена тура — от шести до 18 тысяч евро, большинство пассажиров — иностранцы.

Прелесть вагонного быта

"Это целая жизнь: ты никуда не спешишь, знакомишься с попутчиками, привыкаешь к своеобразному вагонному быту и видишь, как меняется за окном Россия, — делится впечатлениями Вячеслав Глазков из Москвы. — Ради того чтобы ехать несколько часов по берегам Байкала, стоит проделать путь в несколько тысяч километров".

© РИА Новости / Кирилл Шипицин Кругобайкальская железная дорога — участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал © РИА Новости / Кирилл Шипицин Кругобайкальская железная дорога — участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал

У самостоятельных туристов поездка получается менее комфортной, чем тур, ведь все приходится бронировать самим. Зато дешевле. Некоторые путешествуют только по части Транссиба, доезжая, к примеру, до Иркутска или Красноярска, но самые стойкие идут до конца.

Успеть прочитать "Войну и мир"

Для зарубежных туристов поездка по Транссибу — особая экзотика. Они считают, что только так можно прочувствовать Россию, ее масштабы и характер местных жителей. Некоторые отправляются в самостоятельное путешествие в плацкартном вагоне, чтобы больше общаться с попутчиками.

Джулия Маджони из Копенгагена написала в соцсети, что эта поездка перевернула ее сознание: вернувшись домой, она бросила работу, перебралась в другой город и посвятила себя путешествиям. Особенно она ценит то, как много узнала о русских. "Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне истории из личной жизни, показывали фотографии родственников, угощали сибирскими завтраками и байкальским омулем. Несмотря на незнание языка, мы отлично понимали друг друга", — отмечает она.

Иностранцы часто берут в дорогу русские книги. Так, проводники поезда "Россия" видели, как туристы из Великобритании на протяжении всего пути читали вслух "Войну и мир" Льва Толстого.

Памятка для иностранцев, путешествующих по Транссибу, сообщает, в каких городах что посмотреть, какими услугами можно воспользоваться в поезде и когда лучше ехать, чтобы увидеть цветение багульника.