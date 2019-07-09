Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T08:00Z
https://ria.ru/20190709/1556328919.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155616/90/1556169099_0:221:3072:1949_1036x0_80_0_0_b6f8caf99d3c54a12d16d7b88fca62eb.jpg
РИА Новости
Туризм

Тысячи километров по Транссибу: увидеть Россию из окна поезда и полюбить

Вчера, 08:00
10461
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПаровоз экскурсионного состава на станции Старая Ангасолка КБЖД
Паровоз экскурсионного состава на станции Старая Ангасолка КБЖД
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Людмила Титова. Поезд из Москвы до Владивостока идет почти неделю — десятки городов, более сотни станций. Пассажиры то и дело переводят стрелки часов и успевают вслух прочитать "Войну и мир" Толстого. По самой длинной в мире железной дороге — более девяти тысяч километров — через два континента туристы едут, чтобы узнать настоящую Россию. Как в поезде познается российский характер, масштабы страны и сколько стоит двухнедельный калейдоскоп пейзажей за окном — в материале РИА Новости.

Маршрут не для слабонервных

"Когда путешествуешь на поезде по Транссибу, такое ощущение, что покоряешь горы. Вроде никуда не карабкаешься, но от постоянной смены декораций за окном, временных поясов, городов и попутчиков — чувство, словно совершил восхождение на Эльбрус. Это путешествие не для слабонервных", — рассказывает автор туристических программ по Транссибирской магистрали Вероника Кузенкова.
Такие поездки — не для всех. К примеру, стоимость 19-дневного тура с учетом билетов, экскурсий, гостиниц в городах по маршруту и перелета обратно — около 200 тысяч рублей, говорит она. Тряска в вагоне и постоянные переезды — довольно сомнительное, на первый взгляд, удовольствие.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПроводники туристического поезда "Императорская Россия" перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва — Пекин
Проводники туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Проводники туристического поезда "Императорская Россия" перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва — Пекин
Но те, кто решается проделать этот путь, отмечают, что Транссиб — это не только сложное путешествие, это мечта.
"Поездка по самой длинной железной дороге привлекает именно самим фактом пересечения пространства. Этот маршрут интересен не только как траектория между объектами. Даже то, что во время пути за окном картинка может не меняться часами, создает нужное состояние, переворачивающее что-то внутри тебя", — признается Татьяна Соболь из Москвы.
Туристы едут на поезде до Владивостока, останавливаясь в крупных городах — Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. В каждом предусмотрена экскурсионная программа с ночевкой в гостинице.
© Depositphotos / sannebergДевушка фотографирует из окна поезда
Девушка фотографирует из окна поезда
© Depositphotos / sanneberg
Девушка фотографирует из окна поезда

"Мы стремились к тому, чтобы участники группы посмотрели Россию не просто из окна поезда, а заехали дальше, вглубь. Увидели и самые яркие природные памятники — остров Свияжск под Казанью, Уральские горы и реку Чусовую под Екатеринбургом, завораживающие Красноярские столбы, Саяны и могучий Енисей под Красноярском, Уссурийскую тайгу, прогулялись по побережью Байкала и побывали на острове Русском. Маршрут, конечно, длинный — но впечатления того стоят", — уверена Вероника Кузенкова.

© Depositphotos / russПассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали (Приморский край, Россия)
Пассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали
1 из 8
Пассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали (Приморский край, Россия)
© Depositphotos / russ
© zuleyz Заповедник "Столбы" в Красноярске
Заповедник Столбы в Красноярске
2 из 8
Заповедник "Столбы" в Красноярске
© zuleyz
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОстров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
3 из 8
Остров-град Свияжск
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© Sergei BerezinРека Чусовая
Река Чусовая
4 из 8
Река Чусовая
© Sergei Berezin
© Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Вид на бухту Новик, омывающую берега острова Русского

Вид на бухту Новик, омывающую берега острова Русский
5 из 8

Вид на бухту Новик, омывающую берега острова Русского

© Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал
6 из 8
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр ЛыскинПриморский край. Уссурийская тайга
Уссурийская тайга
7 из 8
Приморский край. Уссурийская тайга
© РИА Новости / Александр Лыскин
© РИА Новости / Александр АстафьевНа границе Саяно-Шушенского заповедника были сделаны снимки манула
На границе Саяно-Шушенского заповедника были сделаны снимки манула
8 из 8
На границе Саяно-Шушенского заповедника были сделаны снимки манула
© РИА Новости / Александр Астафьев
1 из 8
Пассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали (Приморский край, Россия)
© Depositphotos / russ
2 из 8
Заповедник "Столбы" в Красноярске
© zuleyz
3 из 8
Остров-град Свияжск
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 8
Река Чусовая
© Sergei Berezin
5 из 8

Вид на бухту Новик, омывающую берега острова Русского

© Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 8
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
7 из 8
Приморский край. Уссурийская тайга
© РИА Новости / Александр Лыскин
8 из 8
На границе Саяно-Шушенского заповедника были сделаны снимки манула
© РИА Новости / Александр Астафьев
Самые длинные перегоны — на отрезке Чита — Благовещенск и Благовещенск — Владивосток: по 30-35 часов.
"Чтобы путешествие не было утомительным, туроператоры чередуют ночи в поезде и в гостиницах — разбавляют длинные переезды отдыхом на Байкале, а также более активной программой — к примеру, прогулкой в природном парке "Столбы" в Красноярске или пикником на сопках под Читой", — уточняет гендиректор туркомпании Софья Гаврилова.
Байкал
25 июня, 13:58
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов

По Транссибу на "царском" поезде

От Москвы до Владивостока ходят два регулярных поезда, билеты лучше покупать заранее.
Продолжительность поездки в поезде Москва — Владивосток — семеро суток. Цена в плацкартном вагоне — чуть более 12 тысяч рублей, в купе — 18,5 тысячи рублей.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры у поезда "Россия" рейса Москва — Владивосток на перроне Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на перроне Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиры у поезда "Россия" рейса Москва — Владивосток на перроне Ярославского вокзала в Москве
Чуть быстрее — шестеро суток — идет поезд "Россия". Здесь место в плацкарте — 18,5 тысячи рублей, в купе — 26,5 тысячи рублей.
Еще по Транссибирской магистрали можно путешествовать на туристическом поезде, например на "Императорской России" по маршрутам Москва — Владивосток и Москва — Пекин.
Поезд поставили на рельсы в 2014 году, когда праздновалось 400-летие династии Романовых. Интерьеры вагонов выдержаны в стиле императорского состава, на котором путешествовал Николай II, а на отдельных участках подцепляют паровоз середины прошлого века. Цена тура — от шести до 18 тысяч евро, большинство пассажиров — иностранцы.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПаровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Паровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Паровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал

Прелесть вагонного быта

"Это целая жизнь: ты никуда не спешишь, знакомишься с попутчиками, привыкаешь к своеобразному вагонному быту и видишь, как меняется за окном Россия, — делится впечатлениями Вячеслав Глазков из Москвы. — Ради того чтобы ехать несколько часов по берегам Байкала, стоит проделать путь в несколько тысяч километров".
© РИА Новости / Кирилл ШипицинКругобайкальская железная дорога — участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Кругобайкальская железная дорога — участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
У самостоятельных туристов поездка получается менее комфортной, чем тур, ведь все приходится бронировать самим. Зато дешевле. Некоторые путешествуют только по части Транссиба, доезжая, к примеру, до Иркутска или Красноярска, но самые стойкие идут до конца.
Салют из горячей воды в минус 20
29 июня, 08:00
Котики, квокки, Байкал и Прованс. Фотохудожник поделилась редкими снимками

Успеть прочитать "Войну и мир"

Для зарубежных туристов поездка по Транссибу — особая экзотика. Они считают, что только так можно прочувствовать Россию, ее масштабы и характер местных жителей. Некоторые отправляются в самостоятельное путешествие в плацкартном вагоне, чтобы больше общаться с попутчиками.
Джулия Маджони из Копенгагена написала в соцсети, что эта поездка перевернула ее сознание: вернувшись домой, она бросила работу, перебралась в другой город и посвятила себя путешествиям. Особенно она ценит то, как много узнала о русских. "Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне истории из личной жизни, показывали фотографии родственников, угощали сибирскими завтраками и байкальским омулем. Несмотря на незнание языка, мы отлично понимали друг друга", — отмечает она.
© Depositphotos / CandyBoxImagesДевушка читает в поезде
Девушка читает в поезде
© Depositphotos / CandyBoxImages
Девушка читает в поезде
Иностранцы часто берут в дорогу русские книги. Так, проводники поезда "Россия" видели, как туристы из Великобритании на протяжении всего пути читали вслух "Войну и мир" Льва Толстого.
Памятка для иностранцев, путешествующих по Транссибу, сообщает, в каких городах что посмотреть, какими услугами можно воспользоваться в поезде и когда лучше ехать, чтобы увидеть цветение багульника.
Есть и предостережения. В частности, гостям объясняют: не надо покупать еду на полустанках. Иностранцы думают, что это услуга вокзала — цивилизованная торговля с соответствующими разрешениями. Поэтому, по словам экспертов туристических сервисов, "приходится несколько раз предупреждать их, чтобы потом не лечить".
Столб с отметкой последнего километра Транссиба во Владивостоке
22 мая, 07:33
Эксперты рассказали иностранцам, как правильно путешествовать по Транссибу
14122249
ТуризмБайкалТуризмОстров РусскийтуристыТранссибирская магистральНовости - ТуризмМоскваНовосибирскВладивостокИркутскЕкатеринбургКрасноярскКазань
Рекомендуем
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
Россия виновата в завышенной самооценке русофобов
РИА
Новости
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
Украинская власть раскрыла, что может ее уничтожить
Мужчины выходят из здания офиса Deutsche Bank в Лондоне. 8 июля 2019
Падение титана: Dеutsche Bank увольняет 18 тысяч сотрудников
Лента
новостей
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
"У Зеленского осталось полгода". Кто подставляет нового президента Украины
Георгий Габуния
Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
МИД Эстонии назвал салют в честь 75-летия освобождения Таллина провокацией
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния