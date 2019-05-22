Эксперты рассказали иностранцам, как правильно путешествовать по Транссибу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эксперты подготовили для иностранцев памятку о путешествиях по Транссибу, она содержит карту, краткие исторические факты о магистрали, примерный бюджет поездки, советы опытного проводника, список достопримечательностей в городах следования поезда, сообщает Туту.ру.

В подготовке памятки сервису помогал проводник с многолетним стажем работы на Транссибе. По его наблюдениям, 5-7% пассажиров поезда "Москва — Владивосток" англоговорящие, чаще всего это европейцы (немцы, французы), иногда корейцы, индонезийцы, американцы.

"Иностранцы едут обычно в одну сторону, либо во Владивосток, либо оттуда. Наш поезд идет с короткими остановками в городах, времени хватает только выйти, посмотреть перрон, купить еды и зайти обратно. Поэтому очень часто путешественники разбивают дорогу на несколько отрезков и ездят от города к городу, — рассказывает проводник. — Больше всего их привлекает Байкал. Иностранные пассажиры ждут, когда он начнется, а потом сидят у окна как приклеенные".

Составители памятки советуют путешественникам отправляться в путь в первой половине мая, чтобы застать цветение багульника: пассажиров ждут красивые пейзажи в розовых тонах. Не стоит покупать на станциях еду с рук: лучше взять ее с собой или питаться в вагоне-ресторане.

Многие иностранцы не знают, что посуда (например, стакан в подстаканнике и тарелка) дается бесплатно или что в штабном вагоне есть душ. Учитывая продолжительность путешествия, важной является рекомендация двигаться и использовать любую возможность для разминки.

Для комфортного двухнедельного путешествия с остановками в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Владивостоке потребуется около 200 тысяч рублей: это билеты в купе, питание, отели и экскурсии в основных городах по маршруту. Самый дешевый плацкартный билет для путешествия без остановок стоит около десяти тысяч рублей.

"Шестидневное путешествие по Транссибу из Москвы во Владивосток всегда привлекало иностранных туристов: почти за неделю можно хорошо узнать как географию страны, так и менталитет ее жителей", - уточняют эксперты сервиса.