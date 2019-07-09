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РИА Новости
Культура

Золотые голоса России. Кого лучше слышно за рубежом

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские оперные артисты покоряют мировую публику со сцен Венской и Парижской национальных опер, выступают в "Ла Скала" и "Метрополитен-опера". О самых успешных и востребованных за рубежом отечественных певцах и певицах — в материале РИА Новости.

Анна Нетребко

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Анна Нетребко на Красной площади на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

Российская оперная певица Анна Нетребко на Красной площади в честь открытия Чемпионата мира по футболу
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Анна Нетребко на Красной площади на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Анна Нетребко выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце.

Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
2 из 2

Анна Нетребко выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 2

Анна Нетребко на Красной площади на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 2

Анна Нетребко выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Одна из самых известных в мире российских оперных исполнительниц — Анна Нетребко. Своим драматическим сопрано она покорила публику многих стран. В середине 90-х выступала в Сан-Франциско, в 2002 году дебютировала в "Метрополитен-опера" (в роли Наташи из "Войны и мира"), на Зальцбургском фестивале (донна Анна в "Дон Жуане"). Затем последовали партии в постановках в "Ковент-Гардене", Венской опере и на других престижных площадках.
Певица также выпускает диски: ее первый студийный альбом "Opera Arias" стал одним из самых продаваемых в жанре академической музыки в 2003 году.
Даже летом Анна редко отдыхает: на днях она закончила серию выступлений на Arena di Verona, а ближайший концерт намечен на 14 июля в Баден-Бадене.

Ильдар Абдразаков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед репетицией оперы "Дон Карлос" в Большом театре.

Солист Мариинского театра (бас) Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре в Москве
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Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед репетицией оперы "Дон Карлос" в Большом театре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Ильдар Абдразаков выступает на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге.

Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков (бас) выступает на гала-концерте Классика на Дворцовой в Санкт-Петербурге
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Ильдар Абдразаков выступает на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Оперный певец Ильдар Абдразаков на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Оперный певец солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
3 из 3

Оперный певец Ильдар Абдразаков на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу в 2018 году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3

Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед репетицией оперы "Дон Карлос" в Большом театре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Ильдар Абдразаков выступает на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Игорь Руссак
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3 из 3

Оперный певец Ильдар Абдразаков на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу в 2018 году.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бас Ильдар Абдразаков — лауреат "Грэмми", "Золотой маски" и других престижных наград. Мировая карьера певца началась с победы на V Международном конкурсе имени Марии Каллас "Nuove voci per Verdi" в Парме в 2000 году. Артист выступал в "Ла Скала" (дебютировал с партией Родольфо в опере "Сомнамбула"), Венской опере (дебют — Эскамильо в "Кармен"), "Метрополитен-опера" (Мазетто в "Дон Жуане" и Мустафа в "Итальянке в Алжире", Мефистофель в "Фаусте"). Также пел на сцене оперы Лос-Анджелеса, в Парижской национальной опере, "Ковент-Гардене" и на других площадках.
В 2010 году Абдразаков участвовал в записи "Реквиема" Верди в сопровождении Чикагского симфонического оркестра. В 2011-м этот диск удостоился двух "Грэмми" (как "Лучший классический альбом" и "Лучшее хоровое исполнение").
Тринадцатого, пятнадцатого и семнадцатого августа артист появится в "Реквиеме" на Зальцбургском фестивале.

Хибла Герзмава

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Оперная певица во время концерта "Хибла Герзмава. Два портрета" в Кремлевском дворце.

Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава во время концерта Хибла Герзмава. Два портрета
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Оперная певица во время концерта "Хибла Герзмава. Два портрета" в Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Илона Хварцкия / Перейти в фотобанк

Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава и пианист-джазмен Даниил Крамер на выступлении с концертом "Опера. Джаз. Блюз" на фестивале "Хибла Герзмава приглашает…".

Оперная певица Хибла Герзмава и пианист-джазмен Даниил Крамер во время выступления с концертом Опера. Джаз. Блюз
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Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава и пианист-джазмен Даниил Крамер на выступлении с концертом "Опера. Джаз. Блюз" на фестивале "Хибла Герзмава приглашает…".

© РИА Новости / Илона Хварцкия
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1 из 2

Оперная певица во время концерта "Хибла Герзмава. Два портрета" в Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 2

Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава и пианист-джазмен Даниил Крамер на выступлении с концертом "Опера. Джаз. Блюз" на фестивале "Хибла Герзмава приглашает…".

© РИА Новости / Илона Хварцкия
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Мировую известность сопрано Герзмаве принесли выступления в Мариинском театре, "Ковент-Гардене", "Метрополитен-опера", Венской и Римской операх, парижской "Гранд-опера" и на других площадках.
Певица в основном участвует в романтических постановках, отчасти благодаря тому, что со временем ее голос становился все мягче и лиричнее. Убедиться в этом можно 11 июля, когда Хибла Герзмава выступит во французском Кольмаре на Международном музыкальном фестивале Владимира Спивакова.

Дмитрий Корчак

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дмитрий Корчак в роли Ленского в сцене из оперы "Евгений Онегин" в постановке Василия Бархатова в Михайловском театре.

Артистка Асмик Григорян в роли Татьяны и артист Дмитрий Корчак в роли Ленского в сцене из оперы Евгений Онегин в постановке Василия Бархатова в Михайловском театре
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Дмитрий Корчак в роли Ленского в сцене из оперы "Евгений Онегин" в постановке Василия Бархатова в Михайловском театре.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Певец Дмитрий Корчак во время XIII благотворительного Венского бала, приуроченного к 70-летию Победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и 70-летию освобождения Вены Советской армией.

Певец Дмитрий Корчак во время благотворительного Венского Бала в Москве
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Певец Дмитрий Корчак во время XIII благотворительного Венского бала, приуроченного к 70-летию Победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и 70-летию освобождения Вены Советской армией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 2

Дмитрий Корчак в роли Ленского в сцене из оперы "Евгений Онегин" в постановке Василия Бархатова в Михайловском театре.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 2

Певец Дмитрий Корчак во время XIII благотворительного Венского бала, приуроченного к 70-летию Победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и 70-летию освобождения Вены Советской армией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Уроженец Электростали Корчак обучался в Академии хорового искусства сразу на двух отделениях: вокальном и хорового дирижирования. После исполнял оперные партии в "Ла Скала", Опере Бастилии и парижской "Гранд-опера", нью-йоркском Карнеги-холле и на других площадках.
А 27 и 29 сентября Корчак выйдет на сцену фестивального театра Баден-Бадена в роли Орфея в опере "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка в постановке балетного режиссера Джона Ноймайера.

Светлана Касьян

© РИА Новости / Владимир ВяткинОперная певица Светлана Касьян выступает на презентации отреставрированного Хорового зала в основном здании Государственного академического Большого театра
Оперная певица Светлана Касьян выступает на презентации отреставрированного Хорового зала в основном здании Государственного академического Большого театра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Оперная певица Светлана Касьян выступает на презентации отреставрированного Хорового зала в основном здании Государственного академического Большого театра
Российскую певицу особенно любят в Италии. На Апеннинском полуострове она дебютировала в 2011-м в Бари, а уже в 2013-м исполняла партию королевы Елизаветы Валуа в опере "Дон Карлос" в туринском театре вместе с Рамоном Варгасом и Ильдаром Абдразаковым. В ноябре того же года она дала сольный концерт в Риме и удостоилась личной аудиенции папы Франциска. А в этом году он наградил ее рыцарским Орденом Святого Сильвестра.
Помимо выступлений на российских площадках, Касьян продолжает выходить на сцену Римской оперы.

Аида Гарифуллина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Аида Гарифуллина на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина во время выступления на гала-концерте звёзд мировой оперной сцены
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Аида Гарифуллина на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Аида Гарифуллина на фестивале SPIEF Music Fest "От классики до рока" на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Оперная певица Аида Гарифуллина во время выступления на фестивале SPIEF Music Fest От классики до рока
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Аида Гарифуллина на фестивале SPIEF Music Fest "От классики до рока" на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 2

Аида Гарифуллина на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Аида Гарифуллина на фестивале SPIEF Music Fest "От классики до рока" на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оперные фанаты во всем мире знают Гарифуллину благодаря выступлениям на различных международных церемониях: закрытии Студенческих игр в городе Шэньчжэнь, открытии Русского дома на Олимпиаде в Лондоне, открытии Всемирной летней универсиады в Казани, открытии и закрытии чемпионата мира по футболу в России.
В 2014 году Аида стала солисткой Венской государственной оперы. В новом сезоне ее можно увидеть там 29 сентября в "Богеме" Джакомо Пуччини, она исполнит роль цветочницы Мими.

Алексей Марков

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСолисты Мариинского театра Алексей Марков (Онегин) и Наталия Тимченко (Татьяна) в сцене из оперы "Евгений Онегин" в постановке Приморского театра оперы и балета во Владивостоке
Солисты Мариинского театра Алексей Марков (Онегин) и Наталия Тимченко (Татьяна) в сцене из оперы Евгений Онегин в постановке Приморского театра оперы и балета во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Солисты Мариинского театра Алексей Марков (Онегин) и Наталия Тимченко (Татьяна) в сцене из оперы "Евгений Онегин" в постановке Приморского театра оперы и балета во Владивостоке
Марков окончил Выборгское авиационное техническое училище и музыкальную школу, а в 22 года начал петь в церковном хоре в Выборгском Ильинском храме.
Потом решил профессионально заниматься вокалом и отправился в Санкт-Петербург. Критики отметили красивый баритон Маркова, и в 2008 году он стал солистом Мариинского театра. Артист сотрудничал с Баварской государственной оперой, "Ковент-Гарденом".
В прошлом сезоне дебютировал в Венской опере (главная партия в "Евгении Онегине") и "Ла Скала" (Шакловитый в "Хованщине"). Помимо этого, Марков исполняет партию Томского в "Пиковой даме" "Метрополитен-опера". А этим летом участвует в известном оперном фестивале в Экс-ан-Провансе — споет в "Тоске" Джакомо Пуччини.

Альбина Шагимуратова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певица Альбина Шагимуратова на концерте "Вечному городу — вечная музыка" на Театральной площади в Москве.

Певица Альбина Шагимуратова выступает на концерте Вечному городу - вечная музыка на Театральной площади в Москве
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Певица Альбина Шагимуратова на концерте "Вечному городу — вечная музыка" на Театральной площади в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Альбина Шагимуратова на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

Оперная певица Альбина Шагимуратова выступает на гала-концерте звёзд мировой оперной сцены
2 из 2

Альбина Шагимуратова на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Певица Альбина Шагимуратова на концерте "Вечному городу — вечная музыка" на Театральной площади в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 2

Альбина Шагимуратова на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к чемпионату мира по футболу — 2018.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Альбина Шагимуратова, обладательница колоратурного сопрано, обратила на себя внимание после победы на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2007 году. В 2008-м ее пригласили на Зальцбургский фестиваль (она исполнила партию Царицы ночи в "Волшебной флейте").
После успешного дебюта певицу стали приглашать крупные оперные сцены мира. Шагимуратова в качестве солистки выступала в "Ла Скала", "Метрополитен-опера", "Ковент-Гардене", операх Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Чикаго, Вены и других. В будущем сезоне она, в частности, выйдет на сцену Римской оперы в главной роли в "Травиате".

Максим Миронов

CC BY-SA 4.0 / Profitrol / Operatic tenor Maxim Mironov as Prince Ramiro in Rossini's opera La Cenerentola, Teatro di San Carlo, Naples (2015); Gabriele Ferro, conductor. / Cropped imageМаксим Миронов в костюме принца Рамиро из оперы Джоаккино Россини "Золушка". Неаполь, 2015
Максим Миронов в костюме принца Рамиро из оперы Джоаккино Россини Золушка. Неаполь, 2015
CC BY-SA 4.0 / Profitrol / Operatic tenor Maxim Mironov as Prince Ramiro in Rossini's opera La Cenerentola, Teatro di San Carlo, Naples (2015); Gabriele Ferro, conductor. / Cropped image
Максим Миронов в костюме принца Рамиро из оперы Джоаккино Россини "Золушка". Неаполь, 2015
Лауреата "Золотой маски" Миронова приглашают лучшие театры мира: его заметили после победы в Международном конкурсе оперных певцов "Новые голоса" в Германии в 2003 году. Максим поет в технике бельканто, у него tenore di grazia (лирический тенор).
У певца ангажементы в "Ла Скала", Венской, Берлинской операх, старейшем оперном театре Европы "Сан-Карло" в Неаполе и на других престижных сценах.
Этим летом Максима Миронова можно увидеть 24 и 30 августа в венецианском театре "Ла Фениче" — он исполнит партию графа Альмавивы в "Севильском цирюльнике".

Дмитрий Белосельский

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДмитрий Белосельский в роли Короля Филиппа II в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в постановке режиссера Эдриана Ноубла в Большом театре
Дмитрий Белосельский в роли Короля Филиппа II в сцене из оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в постановке режиссера Эдриана Ноубла в Большом театре
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дмитрий Белосельский в роли Короля Филиппа II в сцене из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в постановке режиссера Эдриана Ноубла в Большом театре
Глубокий бас Дмитрия Белосельского отмечают как в России (лауреат "Золотой маски" за исполнение партии Филиппа II в "Доне Карлосе" в Большом театре), так и за рубежом. Дмитрий — приглашенный солист "Метрополитен-опера" (дебют — Захария в опере "Набукко"), "Ла Скала", Венской оперы.
В нынешнем сезоне, в частности, певец появится в "Симоне Бокканегра" в "Метрополитене-опера" (исполнит партию генуэзского аристократа Якопо Фиеско).
Кадр из фильма Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть
24 июня, 08:00
Наши люди в Голливуде. Кто из российских актеров востребован за рубежом
9941621
КультураТеатрОпераПарижская национальная операГранд-ОпераМетрополитен-операХибла ГерзмаваБольшой театрМариинский театрВенская государственная операВладимир СпиваковАнна НетребкоЕвропаЛа СкалаРоссияСШАСанкт-Петербург
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