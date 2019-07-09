Золотые голоса России. Кого лучше слышно за рубежом

Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Российские оперные артисты покоряют мировую публику со сцен Венской и Парижской национальных опер, выступают в "Ла Скала" и "Метрополитен-опера". О самых успешных и востребованных за рубежом отечественных певцах и певицах — в материале РИА Новости.

Анна Нетребко

Одна из самых известных в мире российских оперных исполнительниц — Анна Нетребко. Своим драматическим сопрано она покорила публику многих стран. В середине 90-х выступала в Сан-Франциско, в 2002 году дебютировала в "Метрополитен-опера" (в роли Наташи из "Войны и мира"), на Зальцбургском фестивале (донна Анна в "Дон Жуане"). Затем последовали партии в постановках в "Ковент-Гардене", Венской опере и на других престижных площадках.

Певица также выпускает диски: ее первый студийный альбом "Opera Arias" стал одним из самых продаваемых в жанре академической музыки в 2003 году.

Даже летом Анна редко отдыхает: на днях она закончила серию выступлений на Arena di Verona, а ближайший концерт намечен на 14 июля в Баден-Бадене.

Ильдар Абдразаков

Бас Ильдар Абдразаков — лауреат "Грэмми", "Золотой маски" и других престижных наград. Мировая карьера певца началась с победы на V Международном конкурсе имени Марии Каллас "Nuove voci per Verdi" в Парме в 2000 году. Артист выступал в "Ла Скала" (дебютировал с партией Родольфо в опере "Сомнамбула"), Венской опере (дебют — Эскамильо в "Кармен"), "Метрополитен-опера" (Мазетто в "Дон Жуане" и Мустафа в "Итальянке в Алжире", Мефистофель в "Фаусте"). Также пел на сцене оперы Лос-Анджелеса, в Парижской национальной опере, "Ковент-Гардене" и на других площадках.

В 2010 году Абдразаков участвовал в записи "Реквиема" Верди в сопровождении Чикагского симфонического оркестра. В 2011-м этот диск удостоился двух "Грэмми" (как "Лучший классический альбом" и "Лучшее хоровое исполнение").

Тринадцатого, пятнадцатого и семнадцатого августа артист появится в "Реквиеме" на Зальцбургском фестивале.

Хибла Герзмава

Мировую известность сопрано Герзмаве принесли выступления в Мариинском театре, "Ковент-Гардене", "Метрополитен-опера", Венской и Римской операх, парижской "Гранд-опера" и на других площадках.

Певица в основном участвует в романтических постановках, отчасти благодаря тому, что со временем ее голос становился все мягче и лиричнее. Убедиться в этом можно 11 июля, когда Хибла Герзмава выступит во французском Кольмаре на Международном музыкальном фестивале Владимира Спивакова.

Дмитрий Корчак

Уроженец Электростали Корчак обучался в Академии хорового искусства сразу на двух отделениях: вокальном и хорового дирижирования. После исполнял оперные партии в "Ла Скала", Опере Бастилии и парижской "Гранд-опера", нью-йоркском Карнеги-холле и на других площадках.

А 27 и 29 сентября Корчак выйдет на сцену фестивального театра Баден-Бадена в роли Орфея в опере "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка в постановке балетного режиссера Джона Ноймайера.

Светлана Касьян

© РИА Новости / Владимир Вяткин Оперная певица Светлана Касьян выступает на презентации отреставрированного Хорового зала в основном здании Государственного академического Большого театра © РИА Новости / Владимир Вяткин Оперная певица Светлана Касьян выступает на презентации отреставрированного Хорового зала в основном здании Государственного академического Большого театра

Российскую певицу особенно любят в Италии. На Апеннинском полуострове она дебютировала в 2011-м в Бари, а уже в 2013-м исполняла партию королевы Елизаветы Валуа в опере "Дон Карлос" в туринском театре вместе с Рамоном Варгасом и Ильдаром Абдразаковым. В ноябре того же года она дала сольный концерт в Риме и удостоилась личной аудиенции папы Франциска. А в этом году он наградил ее рыцарским Орденом Святого Сильвестра.

Помимо выступлений на российских площадках, Касьян продолжает выходить на сцену Римской оперы.

Аида Гарифуллина

Оперные фанаты во всем мире знают Гарифуллину благодаря выступлениям на различных международных церемониях: закрытии Студенческих игр в городе Шэньчжэнь, открытии Русского дома на Олимпиаде в Лондоне, открытии Всемирной летней универсиады в Казани, открытии и закрытии чемпионата мира по футболу в России.

В 2014 году Аида стала солисткой Венской государственной оперы. В новом сезоне ее можно увидеть там 29 сентября в "Богеме" Джакомо Пуччини, она исполнит роль цветочницы Мими.

Алексей Марков

Марков окончил Выборгское авиационное техническое училище и музыкальную школу, а в 22 года начал петь в церковном хоре в Выборгском Ильинском храме.

Потом решил профессионально заниматься вокалом и отправился в Санкт-Петербург. Критики отметили красивый баритон Маркова, и в 2008 году он стал солистом Мариинского театра. Артист сотрудничал с Баварской государственной оперой, "Ковент-Гарденом".

В прошлом сезоне дебютировал в Венской опере (главная партия в "Евгении Онегине") и "Ла Скала" (Шакловитый в "Хованщине"). Помимо этого, Марков исполняет партию Томского в "Пиковой даме" "Метрополитен-опера". А этим летом участвует в известном оперном фестивале в Экс-ан-Провансе — споет в "Тоске" Джакомо Пуччини.

Альбина Шагимуратова

Альбина Шагимуратова, обладательница колоратурного сопрано, обратила на себя внимание после победы на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2007 году. В 2008-м ее пригласили на Зальцбургский фестиваль (она исполнила партию Царицы ночи в "Волшебной флейте").

После успешного дебюта певицу стали приглашать крупные оперные сцены мира. Шагимуратова в качестве солистки выступала в "Ла Скала", "Метрополитен-опера", "Ковент-Гардене", операх Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Чикаго, Вены и других. В будущем сезоне она, в частности, выйдет на сцену Римской оперы в главной роли в "Травиате".

Максим Миронов

Лауреата "Золотой маски" Миронова приглашают лучшие театры мира: его заметили после победы в Международном конкурсе оперных певцов "Новые голоса" в Германии в 2003 году. Максим поет в технике бельканто, у него tenore di grazia (лирический тенор).

У певца ангажементы в "Ла Скала", Венской, Берлинской операх, старейшем оперном театре Европы "Сан-Карло" в Неаполе и на других престижных сценах.

Этим летом Максима Миронова можно увидеть 24 и 30 августа в венецианском театре "Ла Фениче" — он исполнит партию графа Альмавивы в "Севильском цирюльнике".

Дмитрий Белосельский

Глубокий бас Дмитрия Белосельского отмечают как в России (лауреат "Золотой маски" за исполнение партии Филиппа II в "Доне Карлосе" в Большом театре), так и за рубежом. Дмитрий — приглашенный солист "Метрополитен-опера" (дебют — Захария в опере "Набукко"), "Ла Скала", Венской оперы.