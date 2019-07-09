Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T02:05Z
https://ria.ru/20190709/1556306007.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/16953/08/169530882_0:277:1942:1369_1036x0_80_0_0_b264fe55f6e4664a95548626b2225bc6.jpg
РИА Новости

Дело об убийстве главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова

02:05
4
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПол Хлебников
Пол Хлебников
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Главный редактор русской версии журнала Forbes гражданин США Пол Хлебников был обстрелян из автоматического оружия вечером 9 июля 2004 года, когда вышел из здания редакции на улице Докукина в районе московской станции метро "Ботанический сад". Журналист, получивший несколько пулевых ранений, попытался вернуться на работу и по дороге успел сообщить свидетелю происшествия о том, кто он и что в него стрелял мужчина, которого он раньше не видел. После этого Хлебников потерял сознание, а затем был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений.
В ходе опроса очевидцев происшествия было установлено, что вслед за Хлебниковым со стороны Проспекта Мира ехала машина темного цвета. Приблизившись на расстояние 10-15 метров, водитель, открыв стекло левой передней двери, произвел несколько выстрелов в сторону жертвы. На месте преступления сотрудники МВД нашли стреляные гильзы от пистолета Макарова, а в ходе розыскных мероприятий был обнаружен автомобиль, из которого стреляли в Хлебникова.
По факту убийства Пола Хлебникова прокуратурой Северо-восточного административного округа Москвы было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("убийство"). 10 июля оно было передано в прокуратуру Москвы, и его взял на контроль генеральный прокурор РФ. 12 июля по указанию генпрокурора РФ уголовное дело было принято к производству Управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что убийство совершили участниками организованной преступной группы, в состав которой входили жители Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед Дукузов, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие. Преступное сообщество было создано в 2002 году в Москве в целях совершения вымогательств и убийств по найму.
Следствие также установило и заказчика убийства журналиста – жителя Чечни Хож-Ахмеда Нухаева, поскольку журналист в своей книге "Разговор с Варваром" негативно отзывался о Нухаеве и критиковал его высказывания.
Нухаев предложил участникам преступной группы за вознаграждение убить Хлебникова.
Кроме убийства Хлебникова члены этой группы причастны к убийству бывшего заместителя председателя правительства Чечни Яна Сергунина, совершенному 25 июня 2004 года в Москве, покушению на убийство предпринимателя Алексея Пичугина, разбою и вымогательству.
Казбек Дукузов и Муса Вахаев были задержаны в Минске (Белоруссия) 17 ноября 2004 года по запросу российских спецслужб. В феврале 2005 года власти Белоруссии передали их российским правоохранительным органам.
По данным следствия, в июле 2004 года Вахаев и Дукузов на автомашине "Жигули" с поддельными номерами подъехали к офису на улице Докукина, где работал Хлебников, и когда тот вышел из здания, выстрелили в него из пистолета Макарова не менее 10 раз. В июне 2005 года Генпрокуратура России завершила расследование дела в отношении Казбека Дукузова и Мусы Вахаева.
Хож-Ахмед Нухаев, Магомед Эдильсултанов и Магомед Дукузов были объявлены в розыск.
В ноябре 2005 года Генеральная прокуратура РФ направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении Казбека Дукузова и Мусы Вахаева по делу об убийстве Хлебникова.
6 декабря 2005 года в Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу в закрытом режиме, поскольку уголовное дело поступило в Мосгорсуд из прокуратуры под грифом "секретно".
10 января 2006 года в Мосгорсуде начались слушания по делу об убийстве Хлебникова в закрытом режиме с участием присяжных заседателей. В мае 2006 года присяжные в Мосгорсуде полностью оправдали подсудимых, они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение. 9 ноября 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор в отношении обвиняемых в убийстве Пола Хлебникова и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
15 февраля 2007 года оба подсудимых не явились в суд на первые слушания, в связи с чем процесс был отложен, а марте того же года производство по делу было приостановлено Мосгорсудом в связи с неявкой на заседания суда Казбека Дукузова. Судья объявил Дукузова в розыск и заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Другой фигурант дела – Муса Вахаев, находящийся под подпиской о невыезде, на заседании присутствовал.
17 декабря 2007 года Мосгорсуд вновь возобновил процесс по делу об убийстве Пола Хлебникова и вернул уголовное дело в Генпрокуратуру, чтобы ведомство обеспечило явку главного обвиняемого Казбека Дукузова.
В июле 2009 года Генпрокуратура России и министерство юстиции США договорились о более тесном взаимодействии в расследовании убийства Пола Хлебникова, чтобы довести его до логического завершения.
По сообщению генерального прокурора России Юрия Чайки, в ходе расследования было допрошено около 700 свидетелей, проведено более 30 судебных экспертиз, получены ответы на поручения о правовой помощи из ряда стран.
Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин пояснил, что расследование уголовного дела приостанавливалось в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, но розыск причастных к убийству Пола Хлебникова братьев Магомеда и Казбека Дукузовых продолжается.
В 2010 году следственные органы сообщили, что заказчик убийства полевой командир Хож-Ахмед Нухаев жив и скрывается за границей.
Осужденный за убийство журналистки Анны Политковской экс-милиционер Дмитрий Павлюченков в Мосгорсуде сообщил в 2013 году, что по просьбе подсудимых по этому делу Сергея Хаджикурбанова и Лом-Али Гайтукаева он следил за Полом Хлебниковым.
В апреле 2013 года Минюст США включил Казбека Дукузова в "список Магнитского", который предусматривает санкции в отношении лиц, подозреваемых американской стороной в нарушении прав человека в России.
По сообщениям СМИ, в 2013 году российские правоохранительные органы получили информацию о том, что Казбек Дукузов по документам на другую фамилию отбывает срок в одной из тюрем Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) за организацию разбойного нападения на двух бизнесменов. В начале 2015 года из России в ОАЭ поступил запрос об его экстрадиции, так как только в ноябре 2014 года между странами был подписан договор о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Однако представители ОАЭ заявили, что не получили достаточных доказательств, что находившийся под стражей человек являлся Дукузовым. Летом 2015 года он был выпущен на свободу в рамках амнистии. После этого Казбек Дукузов покинул страну и его местонахождение неизвестно.
18 ноября 2017 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина РФ Магомеда Дукузова, разыскиваемого Интерполом по подозрению в причастности к совершению ряда заказных убийств, в том числе главного редактора русского издания Forbes. По данным ведомства, после бегства из России он входил в состав организованной преступной группировки, которая на Украине занималась вымогательством денег у частных предпринимателей. Генпрокуратура РФ потребовала от Украины выдать Магомеда Дукузова. В 2018 году Украина приняла решение о выдаче России 22 лиц, в том числе Магомеда Дукузова, но Киев пока не экстрадировал Дукузова, так как дело, возбужденное против него на Украине, еще слушается судом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Грузинские пользователи Сети отреагировали на заявления ведущего о Путине
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Лента
новостей
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев прокомментировал видео с Зеленским на совещании
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20На Камчатке сотрудник ГИБДД попал под следствие за регистрацию "распилов"
02:12В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную, заявили в ЛНР
02:12Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море
02:07Власти Колумбии заподозрили повстанцев из АНО в нападении на прокуратуру
02:00Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:55Американские фондовые индексы снизились на фоне ожидания новостей от ФРС
01:52Жителям Курска выплатят два миллиона за клад, пропавший по дороге в Москву
01:46В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
01:42Адвокат Кевина Спейси потребовал закрыть дело о домогательствах
01:36Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
01:34Володин отметил опасность политизации межпарламентских институтов
01:32Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
01:25Эксперт объяснил рост рейтинга Трампа
01:22В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
01:22Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
01:05В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
00:57В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
00:48Катар и Германия заявили об успехе конференции межафганского диалога в Дохе
00:47В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
00:39Володин назвал условие для движения мира в сторону многополярности
Лента новостейМолния