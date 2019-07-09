Дело об убийстве главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова

Главный редактор русской версии журнала Forbes гражданин США Пол Хлебников был обстрелян из автоматического оружия вечером 9 июля 2004 года , когда вышел из здания редакции на улице Докукина в районе московской станции метро "Ботанический сад". Журналист, получивший несколько пулевых ранений, попытался вернуться на работу и по дороге успел сообщить свидетелю происшествия о том, кто он и что в него стрелял мужчина, которого он раньше не видел. После этого Хлебников потерял сознание, а затем был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных ранений

По факту убийства Пола Хлебникова прокуратурой Северо-восточного административного округа Москвы было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("убийство"). 10 июля оно было передано в прокуратуру Москвы, и его взял на контроль генеральный прокурор РФ. 12 июля по указанию генпрокурора РФ уголовное дело было принято к производству Управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ.

В ходе расследования уголовного дела было установлено , что убийство совершили участниками организованной преступной группы, в состав которой входили жители Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед Дукузов, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие. Преступное сообщество было создано в 2002 году в Москве в целях совершения вымогательств и убийств по найму.

Следствие также установило и заказчика убийства журналиста – жителя Чечни Хож-Ахмеда Нухаева, поскольку журналист в своей книге "Разговор с Варваром" негативно отзывался о Нухаеве и критиковал его высказывания.

Нухаев предложил участникам преступной группы за вознаграждение убить Хлебникова.

Кроме убийства Хлебникова члены этой группы причастны к убийству бывшего заместителя председателя правительства Чечни Яна Сергунина, совершенному 25 июня 2004 года в Москве, покушению на убийство предпринимателя Алексея Пичугина, разбою и вымогательству.

По данным следствия, в июле 2004 года Вахаев и Дукузов на автомашине "Жигули" с поддельными номерами подъехали к офису на улице Докукина, где работал Хлебников, и когда тот вышел из здания, выстрелили в него из пистолета Макарова не менее 10 раз. В июне 2005 года Генпрокуратура России завершила расследование дела в отношении Казбека Дукузова и Мусы Вахаева.

Хож-Ахмед Нухаев, Магомед Эдильсултанов и Магомед Дукузов были объявлены в розыск.

В ноябре 2005 года Генеральная прокуратура РФ направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении Казбека Дукузова и Мусы Вахаева по делу об убийстве Хлебникова.

6 декабря 2005 года в Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу в закрытом режиме, поскольку уголовное дело поступило в Мосгорсуд из прокуратуры под грифом "секретно".

10 января 2006 года в Мосгорсуде начались слушания по делу об убийстве Хлебникова в закрытом режиме с участием присяжных заседателей. В мае 2006 года присяжные в Мосгорсуде полностью оправдали подсудимых, они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение . 9 ноября 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор в отношении обвиняемых в убийстве Пола Хлебникова и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

15 февраля 2007 года оба подсудимых не явились в суд на первые слушания, в связи с чем процесс был отложен, а марте того же года производство по делу было приостановлено Мосгорсудом в связи с неявкой на заседания суда Казбека Дукузова. Судья объявил Дукузова в розыск и заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Другой фигурант дела – Муса Вахаев, находящийся под подпиской о невыезде, на заседании присутствовал

17 декабря 2007 года Мосгорсуд вновь возобновил процесс по делу об убийстве Пола Хлебникова и вернул уголовное дело в Генпрокуратуру, чтобы ведомство обеспечило явку главного обвиняемого Казбека Дукузова.

В июле 2009 года Генпрокуратура России и министерство юстиции США договорились о более тесном взаимодействии в расследовании убийства Пола Хлебникова, чтобы довести его до логического завершения.

По сообщению генерального прокурора России Юрия Чайки, в ходе расследования было допрошено около 700 свидетелей, проведено более 30 судебных экспертиз, получены ответы на поручения о правовой помощи из ряда стран.

Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин пояснил , что расследование уголовного дела приостанавливалось в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, но розыск причастных к убийству Пола Хлебникова братьев Магомеда и Казбека Дукузовых продолжается.

В 2010 году следственные органы сообщили , что заказчик убийства полевой командир Хож-Ахмед Нухаев жив и скрывается за границей.

Осужденный за убийство журналистки Анны Политковской экс-милиционер Дмитрий Павлюченков в Мосгорсуде сообщил в 2013 году, что по просьбе подсудимых по этому делу Сергея Хаджикурбанова и Лом-Али Гайтукаева он следил за Полом Хлебниковым.

В апреле 2013 года Минюст США включил Казбека Дукузова в "список Магнитского" , который предусматривает санкции в отношении лиц, подозреваемых американской стороной в нарушении прав человека в России.

По сообщениям СМИ, в 2013 году российские правоохранительные органы получили информацию о том, что Казбек Дукузов по документам на другую фамилию отбывает срок в одной из тюрем Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) за организацию разбойного нападения на двух бизнесменов. В начале 2015 года из России в ОАЭ поступил запрос об его экстрадиции, так как только в ноябре 2014 года между странами был подписан договор о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Однако представители ОАЭ заявили, что не получили достаточных доказательств, что находившийся под стражей человек являлся Дукузовым. Летом 2015 года он был выпущен на свободу в рамках амнистии. После этого Казбек Дукузов покинул страну и его местонахождение неизвестно.