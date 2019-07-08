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РИА Новости

В Новгородской области ветеран войны умерла после нападения

Вчера, 22:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Нападение на пожилую женщину произошло 2 июля. В полицию обратился житель города Окуловка, который зайдя в дом к своей пожилой матери, обнаружил ее в бессознательном состоянии со следами многочисленных телесных повреждений.
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"Бригадой скорой помощи пожилая женщина была доставлена в реанимационное отделение Боровичской ЦРБ. Однако несмотря на проводимое лечение, через несколько дней она скончалась", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 42-летнего местного жителя и его 29-летнего знакомого – жителя Омской области, ранее уже судимого за убийство. Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что вечером 1 июля мужчины под предлогом попить воды зашли в дом к ветерану Великой Отечественной войны. Они жестоко избили 91-летнюю женщину и похитили у нее 100 тысяч рублей, после чего скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье "разбой".
Полицейские изучили записи со всех установленных в данном микрорайоне камер видеонаблюдения, в том числе в магазинах, и установили личность одного из преступников. "Он был ими задержан из засады, организованной около дома, в котором, по предварительной информации, скрывался. Для розыска второго подозреваемого были также задействованы оперативники отдела МВД России из соседнего Крестецкого района, которые задержали злоумышленника на территории одного из дачных массивов", - говорится в сообщении.
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Как сообщает СУСК РФ по Новгородской области, в настоящее время перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела из органов полиции для дальнейшего расследования в следственные органы регионального СК России.
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