Пранкеры убедили Заева в "родстве" Порошенко и Александра Македонского

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они якобы от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались, предположительно, с премьер-министром Македонии (Северной Македонии) Зораном Заевым, и в одном из трех разговоров от имени Порошенко рассказали, что украинские ученые "установили" его "родство" с Александром Македонским.

"Наши ученые уже установили моё родство с ним, поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский", - заявили пранкеры в одном из разговоров от имени Порошенко.

"Как вы знаете, наши украинские ученые сделали ряд исторических открытий. Как вам известно, украинцы - это древние шумеры... Наша территория даже в один период подчинялась Александрии", - добавил "Порошенко".