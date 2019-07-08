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РИА Новости

Пранкеры убедили Заева в "родстве" Порошенко и Александра Македонского

Вчера, 22:43
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов). Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они якобы от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались, предположительно, с премьер-министром Македонии (Северной Македонии) Зораном Заевым, и в одном из трех разговоров от имени Порошенко рассказали, что украинские ученые "установили" его "родство" с Александром Македонским.
"Наши ученые уже установили моё родство с ним, поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский", - заявили пранкеры в одном из разговоров от имени Порошенко.
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"Как вы знаете, наши украинские ученые сделали ряд исторических открытий. Как вам известно, украинцы - это древние шумеры... Наша территория даже в один период подчинялась Александрии", - добавил "Порошенко".
В ответ македонский премьер якобы сказал, что "читал об этом" и история "может нас объединить".
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