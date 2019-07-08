Лексус и Вован разыграли премьера Северной Македонии от имени Порошенко

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались, предположительно, с премьер-министром Македонии (Северной Македонии) Зораном Заевым.

На записи слышно, как Заев якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви.

"У вас отличные шансы. Сегодня я разговаривал с патриархом Варфоломеем, и мы обсудили все общие дела, и я также обратил его внимание на ваш вопрос, и он сказал, что мы можем запустить процесс. <...> Но я должен сообщить вам об одном условии. Я сделал денежное пожертвование лично патриарху Варфоломею", - сказали пранкеры Заеву.

Далее они говорят, что "выполнение условия, помимо всего прочего, также сможет вам помочь".

"Сумма, которую я обозначил, - это со скидкой. Он сказал мне, что если я приведу друга, то он сделает скидку. Я заплатил более крупную сумму, 150 тысяч", - заявили пранкеры.

Как следует из записи, Заев согласился, заявив, что "это очень хорошо, без проблем".

"Да. Хорошо, пожертвование будет сделано наличными. Мы сделаем это пожертвование, потому что им нужна поддержка. Так и поступим", - добавил премьер.

Как рассказал РИА Новости Кузнецов, российские пранкеры несколько раз общались с Заевым якобы от лица Порошенко, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"С Зораном Заевым мы общались несколько раз в течение года. Первый разговор от лица Порошенко состоялся в августе 2018 года. Тогда же Заев пообщался с "генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", мы сделали нарезку из его фраз, якобы он находился вместе с "Порошенко" и тот передал ему трубку", - рассказал Кузнецов.

По его словам, им удалось обсудить ситуацию в Косово, взаимоотношения Украины с Россией, а также бывшего тогда кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского (последний разговор состоялся за день до выборов). Со "Столтенбергом" речь шла о членстве в НАТО.

"Зоран Заев так же рассказал "Порошенко", что готов "занести" патриарху Варфоломею 100 тысяч евро наличными за предоставление Македонской церкви автокефалии", - рассказал Кузнецов.

Кроме того, в одном из трех разговоров от имени Порошенко пранкеры сказали, что украинские ученые "установили" "родство" Заева с Александром Македонским.

"Наши ученые уже установили мое родство с ним, поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский", - заявили пранкеры.

"Как вы знаете, наши украинские ученые сделали ряд исторических открытий. Как вам известно, украинцы - это древние шумеры... Наша территория даже в один период подчинялась Александрии", - добавил "Порошенко".