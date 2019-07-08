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РИА Новости

Владелец канала NewsOne ответил на обвинения в связях с российским банком

Вчера, 22:30
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Владелец канала NewsOne депутат Верховной рады Тарас Козак назвал обвинения в связях с российским Промсвязьбанком ложью.
Ранее о связи телеканала с Россией заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, пригрозив NewsOne санкциями. В ответ Козак обвинил Луценко в профнепригодности.
Он отметил, что конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это заявлял генпрокурор.
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"Кина не будет". Как украинские политики сожгли невозведенный телемост Украинский телеканал NewsOne отказался от проведения телемоста с Россией. На журналистов ополчились украинские политики, радикалы стали грозить расправой, а Генпрокуратура завела дело о госизмене.
"Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", - говорится в заявлении на сайте телеканала.
По словам Козака, и другие утверждения генпрокурора, в частности, касательно участия телеканала "в террористической деятельности", абсолютно безосновательны.

"Я рассматриваю их как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала и его закрытия по политическим мотивам", - заявил Козак.

Студия телеканала NewsOne
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Согласно информации на сайте NewsOne, конечный бенефициар компании "Новости 24 часа", которая владеет телеканалом, выступает Козак. По данным реестра, у парламентария числятся в собственности компания "ТРК "112-ТВ", которая владеет телеканалом "112 Украина", а также компании "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", которые владеют телеканалом ZIK.
Промсвязьбанк полностью принадлежит Росимуществу. Он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам после санации, начавшейся в 2017 году. До финансового оздоровления 50,03% акций Промсвязьбанка принадлежали Promsvyaz Capital B.V., которой его бывшие бенефициары владели через кипрскую компанию.
Представители Промсвязьбанка отказались от комментариев.
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"Сатана там правит бал". Украинский NewsOne отменил телемост с РоссиейУкраинский NewsOne отменил телемост с Москвой из-за угроз, поступающих журналистам. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Отмена телемоста между странами

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал проведение телемоста с каналом NewsOne, который должен был состояться 12 июля в 18:00. Украинские политики и журналисты резко раскритиковали такую инициативу.
Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело против канала по статье "покушение на совершение государственной измены".
После угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких NewsOne принял решение отменить телемост с Россией.
Над пропастью во лжи
Вчера, 17:15
Над пропастью во лжи
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Телемост Россия - УкраинаСитуация на УкраинеТарас КозакЮрий ЛуценкоПромсвязьбанкРоссияУкраинаВ мире
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