Владелец канала NewsOne ответил на обвинения в связях с российским банком

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Владелец канала NewsOne депутат Верховной рады Тарас Козак назвал обвинения в связях с российским Промсвязьбанком ложью.

Ранее о связи телеканала с Россией заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, пригрозив NewsOne санкциями. В ответ Козак обвинил Луценко в профнепригодности.

Он отметил, что конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это заявлял генпрокурор.

"Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", - говорится в заявлении на сайте телеканала.

По словам Козака, и другие утверждения генпрокурора, в частности, касательно участия телеканала "в террористической деятельности", абсолютно безосновательны.

"Я рассматриваю их как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала и его закрытия по политическим мотивам", - заявил Козак.

Согласно информации на сайте NewsOne, конечный бенефициар компании "Новости 24 часа", которая владеет телеканалом, выступает Козак. По данным реестра, у парламентария числятся в собственности компания "ТРК "112-ТВ", которая владеет телеканалом "112 Украина", а также компании "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", которые владеют телеканалом ZIK.

Промсвязьбанк полностью принадлежит Росимуществу. Он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам после санации, начавшейся в 2017 году. До финансового оздоровления 50,03% акций Промсвязьбанка принадлежали Promsvyaz Capital B.V., которой его бывшие бенефициары владели через кипрскую компанию.

Представители Промсвязьбанка отказались от комментариев.

Отмена телемоста между странами

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал проведение телемоста с каналом NewsOne, который должен был состояться 12 июля в 18:00. Украинские политики и журналисты резко раскритиковали такую инициативу.

Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело против канала по статье "покушение на совершение государственной измены".