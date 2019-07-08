Националисты пикетируют канал NewsOne в Киеве

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Украинские националисты в понедельник проводят митинг возле здания телеканала NewsOne в Киеве против проведения телемостов с РФ, участники протеста жгут файеры и дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

Представители украинских националистических организаций, в том числе с символикой партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) и "Свобода" около 20.00 (совпадает с мск) собрались возле здания телеканала Newsone.

Участники митинга держат плакаты с требованием лишить канал лицензии, выкрикивают требования прекратить вещание и работу в интересах "страны-агрессора". Митингующие разрисовали красной краской окна и здание телеканала, а также сделали несколько надписей на проезжей части, зажгли несколько файеров и дымовых шашек, а затем бросили их в сторону здания Newsone.

Возле здания телеканала дежурят полицейские, а также стоят несколько автомобилей с сотрудниками Нацгвардии. Правоохранители не препятствуют митингующим.