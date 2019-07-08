Мажоритарная система порождает коррупцию на Украине, считает Бойко

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Мажоритарная система порождает политическую коррупцию на Украине, считает лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Бойко провел встречу с представителями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, в ходе которой обсудил ход избирательной кампании в связи с внеочередными парламентскими выборами на Украине.

"Мы рассказали о проблемах и нарушениях, с которыми сталкивается "Оппозиционная платформа – За жизнь", особенно в регионах. Идут целенаправленные провокации, нападения радикалов. Есть противодействие со стороны мэров крупных городов, которые практически не дают возможности размещать наши билборды, лишив нас таким образом законного права на ведение агитационной деятельности", - написал Бойко на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, позиция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заключается в том, что нужны честные и демократические выборы.

"Мажоритарная система порождает политическую коррупцию, и это большая беда для страны. Из-за бездарной политики предыдущей власти люди обнищали, и это не их вина, что они ради выживания вынуждены продавать голоса. Мы добьемся изменения избирательного законодательства - стране необходимо завершение эпохи мажоритарки", - добавил оппозиционный депутат.