Мажоритарная система порождает коррупцию на Украине, считает Бойко

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Мажоритарная система порождает политическую коррупцию на Украине, считает лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Бойко провел встречу с представителями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, в ходе которой обсудил ход избирательной кампании в связи с внеочередными парламентскими выборами на Украине.
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"Мы рассказали о проблемах и нарушениях, с которыми сталкивается "Оппозиционная платформа – За жизнь", особенно в регионах. Идут целенаправленные провокации, нападения радикалов. Есть противодействие со стороны мэров крупных городов, которые практически не дают возможности размещать наши билборды, лишив нас таким образом законного права на ведение агитационной деятельности", - написал Бойко на своей странице в Facebook в понедельник.
По его словам, позиция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заключается в том, что нужны честные и демократические выборы.
"Мажоритарная система порождает политическую коррупцию, и это большая беда для страны. Из-за бездарной политики предыдущей власти люди обнищали, и это не их вина, что они ради выживания вынуждены продавать голоса. Мы добьемся изменения избирательного законодательства - стране необходимо завершение эпохи мажоритарки", - добавил оппозиционный депутат.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Рейтинг партии, согласно данным опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, составляет 13,7%.