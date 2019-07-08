Секретарь СНБО Украины провел совещание по информационной безопасности

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что провел совещание по информационной безопасности, на котором уделил внимание ситуации с украинским телеканалом NewsOne, планировавшем провести телемост с Россией.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Канал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы. Тем не менее, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.

"Только по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в том числе по защите информационного пространства", - написал Данилюк на своей странице в Facebook

Он отметил, что подробности совещания не может раскрыть "из-за секретности".

"NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал инициативу о проведении телемоста, отмечая, что она заслуживает высокой оценки. Несмотря на "политико-дипломатические турбулентности между двумя странами", общение народов двух стран никто не отменял, подчеркивал он.