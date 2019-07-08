Секретарь СНБО Украины провел совещание по информационной безопасности

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что провел совещание по информационной безопасности, на котором уделил внимание ситуации с украинским телеканалом NewsOne, планировавшем провести телемост с Россией.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Канал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы. Тем не менее, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
"Только по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в том числе по защите информационного пространства", - написал Данилюк на своей странице в Facebook.
Он отметил, что подробности совещания не может раскрыть "из-за секретности".
"NewsOne отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал инициативу о проведении телемоста, отмечая, что она заслуживает высокой оценки. Несмотря на "политико-дипломатические турбулентности между двумя странами", общение народов двух стран никто не отменял, подчеркивал он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.