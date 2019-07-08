Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T19:52Z
https://ria.ru/20190708/1556328022.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155630/67/1556306777_0:160:2968:1830_1036x0_80_0_0_a871caedca67c77fb4278218692033f6.jpg
РИА Новости

Руководство телеканала NewsOne предложило Зеленскому встретиться

Вчера, 19:52
5011
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Руководство украинского телеканала NewsOne предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с командой канала и обсудить ситуацию, сложившуюся из-за отмены телемоста, сообщил генеральный продюсер Василий Голованов.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
"Владимир Александрович (Зеленский – ред.), вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет ещё не слишком поздно", - написал Голованов на своей странице в Facebook.
Ранее Порошенко, занимавший пост главы государства, назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "марионеткой" украинского олигарха Игоря Коломойского. В штабе Зеленского потребовали извинений.
Студия телеканала NewsOne
Вчера, 16:48
"Кровожадные упыри испугались". Телеканал NewsOne заподозрили в госизменеГенпрокуратура Украины возбудила дело против канала NewsOne из-за планов провести телемост с Россией. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik дал свое объяснение действиям ГПУ.
6571106
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеNewsOneВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса
Лента
новостей
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
Ирада Зейналова
Зейналова прокомментировала выходку грузинского телеведущего
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России удивилось словам МИД Британии о борьбе с дезинформацией
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток — 2
В "Нафтогазе" назвали "Северный поток — 2" ловушкой для Европы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния