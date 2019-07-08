Руководство телеканала NewsOne предложило Зеленскому встретиться

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Руководство украинского телеканала NewsOne предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с командой канала и обсудить ситуацию, сложившуюся из-за отмены телемоста, сообщил генеральный продюсер Василий Голованов.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
"Владимир Александрович (Зеленский – ред.), вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет ещё не слишком поздно", - написал Голованов на своей странице в Facebook.
Ранее Порошенко, занимавший пост главы государства, назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "марионеткой" украинского олигарха Игоря Коломойского. В штабе Зеленского потребовали извинений.