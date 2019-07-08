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РИА Новости

Зеленский предложил лидерам ЕС оценить выполнение соглашения об ассоциации

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский встречает участников 21-го саммита Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников 21-го саммита Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам ЕС провести мониторинг выполнения Киевом соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, сообщила пресс-служба главы государства.
Двадцать первый саммит Украина-ЕС проходит в понедельник в Киеве. Евросоюз на саммите представляют президент Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Настоящее соглашение должно быть гибким инструментом, который отвечал бы современным реалиям наших отношений, а главное - потенциала Украины. Именно поэтому я предложил нашим партнерам начать совместную оценку выполнения соглашения, чтобы выйти на новый уровень. Уровень, который будет отвечать интересам украинского и европейского бизнеса и наших потребителей", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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