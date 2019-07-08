Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T19:37Z
https://ria.ru/20190708/1556327391.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/101160/21/1011602109_0:56:601:394_1036x0_80_0_0_25160f0a5963a5641050115458dad030.jpg
РИА Новости

СР предложила рассмотреть специфические меры в отношении "Рустави 2"

Вчера, 19:37
179
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"Депутат фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов
Депутат фракции Справедливая Россия Михаил Емельянов
© Фото : официальный сайт партии "Справедливая Россия"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" поддерживает запрет на продажи воды и вина из Грузии, также можно рассмотреть ряд специфических мер, в частности, запретить в российских СМИ рекламу товаров, которые рекламируют на канале "Рустави 2", заявил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.
"Та антироссийская вакханалия, которая началась в Грузии и не может прекратиться, заслуживает адекватных ответов", - заявил Емельянов.
"Нельзя сидеть на двух стульях. С одной стороны, они хотят продавать в Россию вино, получать наших туристов, продавать воду, а с другой стороны - оскорблять нашу страну, оскорблять наших депутатов, оскорблять наших должностных лиц, при этом делать вид, что они хотят с нами дружить", - добавил депутат.
Он также подчеркнул, что фракция поддержит решение запретить поставки вина и воды из Грузии, а также запретить денежные переводы между странами.
Информационное табло с расписанием авиарейсов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Вчера, 00:23
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
"Также можно рассмотреть некоторые специфические меры в отношении канала "Рустави". Например, запретить рекламу в российских СМИ тех продуктов, продукции тех компаний, которая рекламируется на "Рустави 2". То есть те компании, что рекламируются на "Рустави 2", не должны иметь права ни на одном из каналов или СМИ Российской Федерации", - отметил он.
В воскресенье грузинский тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. На фоне запрета на авиасообщение между странами Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией,
Владимир Джабаров
2 июля, 17:39
Джабаров призвал ввести санкции против Грузии и запретить импорт вина
500001
Обсудить 0
Михаил Емельянов (политик)Справедливая РоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
В СПЧ прокомментировали вопрос о запрете денежных переводов в Грузию
РИА
Новости
LIVE: Митинг у здания грузинского телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Митинг у здания "Рустави 2". Прямая трансляция
Ирада Зейналова
Зейналова прокомментировала выходку грузинского телеведущего
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Юрист рассказал, какое наказание ждет скандального журналиста "Рустави 2"
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Источник: Госдума предложит оценить экономические отношения с Грузией
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Госдума рассмотрит проект заявления об ответных мерах на ситуацию в Грузии
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников 21-го саммита Украина - Европейский союз в Киеве. 8 июля 2019
Зеленский предложил лидерам ЕС оценить выполнение соглашения об ассоциации
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Гендиректор "Рустави 2" опасается, что митингующие ворвутся в здание канала
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о стабилизации в Донбассе
Здание телекомпании Рустави 2
Жители Тбилиси назвали заявление ведущего в адрес Путина заказом Саакашвили
В Южной Осетии экс-чиновника заподозрили в шпионаже в пользу Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
"У Зеленского осталось полгода". Кто подставляет нового президента Украины
Ведущий телеканала NewsOne ищет площадку для телемоста с Донбассом и Крымом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния