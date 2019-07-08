СР предложила рассмотреть специфические меры в отношении "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" поддерживает запрет на продажи воды и вина из Грузии, также можно рассмотреть ряд специфических мер, в частности, запретить в российских СМИ рекламу товаров, которые рекламируют на канале "Рустави 2", заявил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.

"Та антироссийская вакханалия, которая началась в Грузии и не может прекратиться, заслуживает адекватных ответов", - заявил Емельянов.

"Нельзя сидеть на двух стульях. С одной стороны, они хотят продавать в Россию вино, получать наших туристов, продавать воду, а с другой стороны - оскорблять нашу страну, оскорблять наших депутатов, оскорблять наших должностных лиц, при этом делать вид, что они хотят с нами дружить", - добавил депутат.

Он также подчеркнул, что фракция поддержит решение запретить поставки вина и воды из Грузии, а также запретить денежные переводы между странами.

"Также можно рассмотреть некоторые специфические меры в отношении канала "Рустави". Например, запретить рекламу в российских СМИ тех продуктов, продукции тех компаний, которая рекламируется на "Рустави 2". То есть те компании, что рекламируются на "Рустави 2", не должны иметь права ни на одном из каналов или СМИ Российской Федерации", - отметил он.

В воскресенье грузинский тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.