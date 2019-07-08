Йеменские мятежники отвергли обвинение в попытке нападения в Красном море

ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) опровергли обвинение арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в попытке нападения на коммерческое судно в Красном море, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
Как сообщил в понедельник официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA, военно-морские силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией предотвратили нападение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" с использованием заминированной лодки на торговое судно в южной части Красного моря.
26 июня, 23:03Боевики взорвали газопровод в Йемене
"То, о чем упомянул представитель врага по поводу попытки нападения на корабль в Красном море, является измышлением, не имеющим под собой оснований. Это утверждение показывает уровень деградации, которого достигла агрессия против Йемена, потерпевшая поражение в военном, политическом и гуманитарном планах", - сказал представитель вооруженных сил хуситов, чьи слова приводит телеканал.
В мае и июне нападению в Оманском заливе в территориальных водах ОАЭ и Ирана подверглись нефтяные танкеры, страны Персидского залива и США заподозрили в этих атаках Иран или его союзников в регионе, которыми они считают йеменских хуситов. В Тегеране эти обвинения отвергли.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.