В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о стабилизации в Донбассе

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Высказываниям президента Украины Владимира Зеленского по нормализации ситуации в Донбассе пока доверять очень сложно, учитывая его неудачи в управлении страной, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Зеленский сделал ряд заявлений по Донбассу, в частности, по его словам, Киев искренне хочет остановить конфликт в регионе только дипломатическим путем, а экономическая блокада с Донбасса будет снята при условии возвращения местных предприятий под контроль Киева.

"Очень сложно пока верить ему, у него фактически пока ничего не получается. Зеленский сделал огромное число законопроектов, и ни один из них не был принят. Он сделал несколько заявлений, но его первые попытки в управлении проходят неудачно. Все его предложения пока не приводят ни к чему хорошему ни во внутренней, ни во внешней политике", - заявил Чепа РИА Новости.

По словам депутата, озвученные Зеленским шаги могут поспособствовать решению проблем в Донбассе.