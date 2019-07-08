Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T18:37Z
https://ria.ru/20190708/1556325189.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/93/1555989311_0:258:3072:1986_1036x0_80_0_0_d040444b8db088ac7757b98e580131d1.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о стабилизации в Донбассе

Вчера, 18:37
1370
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Высказываниям президента Украины Владимира Зеленского по нормализации ситуации в Донбассе пока доверять очень сложно, учитывая его неудачи в управлении страной, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Зеленский сделал ряд заявлений по Донбассу, в частности, по его словам, Киев искренне хочет остановить конфликт в регионе только дипломатическим путем, а экономическая блокада с Донбасса будет снята при условии возвращения местных предприятий под контроль Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Вчера, 17:25
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
"Очень сложно пока верить ему, у него фактически пока ничего не получается. Зеленский сделал огромное число законопроектов, и ни один из них не был принят. Он сделал несколько заявлений, но его первые попытки в управлении проходят неудачно. Все его предложения пока не приводят ни к чему хорошему ни во внутренней, ни во внешней политике", - заявил Чепа РИА Новости.
По словам депутата, озвученные Зеленским шаги могут поспособствовать решению проблем в Донбассе.
"Если власть будет способна решить эти вопросы - очень хорошо. С другой стороны, его заявления говорят об отсутствии опыта решения таких сложных вопросов. Если он, действительно, пытается сделать то, о чем декларирует, мы будем это приветствовать", - добавил депутат.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
2140005
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассГосдума РФВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется договориться с Россией по транзиту газа в сентябре
РИА
Новости
Ведущий телеканала NewsOne ищет площадку для телемоста с Донбассом и Крымом
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал проект Рады о непризнании Крыма украинским
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Лента
новостей
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
Отношения Китая и США переживают самый сложный период, заявили в Пекине
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Здание телекомпании Рустави 2
Жители Тбилиси назвали заявление ведущего в адрес Путина заказом Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский
Националисты устроили акцию у офиса Зеленского
Мост через р. Северский Донецк на КПП возле Станицы Луганской
Киев первым начнет восстановление моста у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
ПА ОБСЕ нарушила регламент в отношении российской делегации, считают в ГД
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
Лента новостейМолния